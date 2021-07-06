Помер режисер Річард Доннер, який зняв «Смертельну зброю» і «Омен»

У понеділок, 5 липня, у США на 92-му році життя помер всесвітньо відомий кінорежисер Річард Доннер. Причина смерті поки не називається. За свою кар'єру він зняв понад 20 фільмів, багато з яких стали культовими.

У 1976 році вийшов містичний трилер «Омен» з Грегорі Пеком у головній ролі.

Кадр з фільму "Омен"

Через два роки Доннер представив глядачам перший фільм за мотивами коміксів — «Супермен». Головну роль у картині виконав Крістофер Рів. Його партнерами були Марлон Брандо, Гленн Форд, Нед Бітті та Джин Гекмен.

Рутгер Хауер у фільмі "Леді-яструб"

У 1985 році глядачі побачили одразу дві картини Доннера — пригодницьку комедію «Бовдури» та фентезі «Леді-яструб» з Мішель Пфайффер та Рутгером Хауером.

Кадр з фільму "Бовдури"

Через два роки Доннер підкорив мільйони людей у всьому світі бойовиком «Смертельна зброя» з Мелом Гібсоном та Денні Гловером у головних ролях. Цей фільм став еталоном поліцейського бойовика на багато років. Доннер зняв ще три частини «Смертельної зброї». З Гібсоном він також працював разом у картинах «Меверік» та «Теорія змови».

Мел Гібсон і Денні Гловер в бойовику "Смертельна зброя"

У 1995 році Річард звів разом у бойовику «Вбивці» Сильвестра Сталлоне й Антоніо Бандераса.

Сильвестр Сталлоне і Антоніо Бандерас у фільмі "Вбивці"

Останньою картиною Доннера став трилер «16 кварталів» з Брюсом Віллісом.

Кадр з фільму "16 кварталів"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть режисера й актора Володимира Меньшова, який зняв за радянських часів фільми «Москва сльозам не вірить» та «Любов і голуби».

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