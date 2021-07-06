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Наречений був у джинсах, наречена — в чоботях: Гвен Стефані показала фото з весілля

7:52 6 липня 2021
Гвен Стефані та Блейк Шелтон

51-річна співачка Гвен Стефані та 45-річний співак в стилі кантрі Блейк Шелтон, які одружилися 3 липня на ранчо в Оклахомі, поділилися в соцмережах фотографіями зі свого весілля.

51-річна наречена, мати трьох дітей, була в традиційній білій сукні від Vera Wang та фаті. Але при цьому - в зроблених на замовлення білих високих ковбойських чоботях, прикрашених кристалами Сваровські. Наречений був у білій сорочці, смокінгу, жилеті та в джинсах.

Спеціально для вінчання Блейк ще в кінці минулого року побудував на території свого ранчо каплицю. Причому працював в основному сам, за допомогою професійних будівельників.

На церемонії були присутні близько 40 гостей — родичі та близькі друзі. Розкішний весільний торт був п'ятиярусним.

Раніше «ФАКТИ» писали — Модель Вікторія Маремуха вийшла заміж за француза: весільні фото.

фото Instagram

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