Моніка Беллуччі знялась для обкладинки Vogue з 16-річною дочкою

56-річна італійська кінодіва Моніка Беллуччі (яка нещодавно до невпізнання змінилася в образі сивий відьми) зробила фотосесію для італійської версії журналу Vogue разом зі своєю старшою дочкою — 16-річною Девою Кассель, яка успішно працює моделлю з 14 років. У себе в Instagram Моніка поділилася різними варіантами обкладинки видання.

"Королева і принцеса", "Дві прекрасні леді" - відреагували фанати. Деякі, однак, зазначили, що, хоча обидві гарні, мама все ж має більш витончену красу.

Це перша спільна обкладинка матері і дочки. Беллуччі розповіла, що бажання зробити спільну фотосесію висловила Дева. На сторінках журналу розмістяться також сольні знімки дівчини.

Дева Кассель раніше знімалася в рекламних кампаніях Dolce & Gabbana та Cartier.

Моніка Беллуччі та французький актор Венсан Кассель були одружені в період з 1999 по 2013 рік. Крім Деви у них є ще одна дочка — 11-річна Леоні.

У Венсана, який у 2018 році одружився з молодою моделлю Тіною Кунакі, у квітні 2019 року народилася третя дочка — Амазоні.

Раніше «ФАКТИ» писали — В розстебнутій блузці на голе тіло: 16-річна дочка Моніки Беллуччі поділилася сексуальними фото.

фото Instagram

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