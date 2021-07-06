Канни-2021: які фільми покажуть на головному у світі кінофестивалі

У вівторок, 6 липня, на Лазурному березі у Франції відбудеться церемонія відкриття 74-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Минулого року його довелося скасувати через пандемію коронавірусу. Цього року планувалося провести найпрестижніший кінофорум у світі як зазвичай у середині травня, проте епідемічна ситуація у Франції змусила організаторів перенести все на початок липня.

Журі основного конкурсу цього разу очолив культовий американський режисер Спайк Лі. Він прославився фільмами «Їй це потрібно», «Малкольм Ікс», «Криваве літо Сема», «25-а година», «Чорний куклукскланівець», «П'ятеро однієї крові».

До складу журі увійшли також американська актриса Меггі Джілленхолл, французька співачка Мілен Фармер, її співвітчизники кінозірки Мелані Лоран та Тахар Рахім, режисер Мати Діоп з Сенегалу, австрійський режисер та сценарист Джессіка Гаузнер, бразильський режисер Клебер Мендоса Фільо, південнокорейський актор Сон Кан Хо, який зіграв головну роль у фільмі «Паразити».

Журі підіб'є підсумки фестивалю 17 липня. Але один лауреат відомий вже зараз — знаменита актриса та режисер Джоді Фостер отримає почесну премію за особистий внесок у розвиток світового кінематографа.

До основної конкурсної програми увійшли 24 картини. Одна з них — мюзикл «Аннетт» — обрана як «фільм відкриття». Її покажуть увечері 6 липня. Зняв фільм культовий французький режисер Леос Каракс.

Критики та глядачі з нетерпінням чекають на інші прем'єри. Основна програма у Каннах, як завжди, цікава та різноманітна. Фаворитами у боротьбі за призи фестивалю вважаються «Непорочна діва» Пола Верговена, «Все пройшло добре» Франсуа Озона, «Франція» Брюно Дюмона, «Французький вісник» Уеса Андерсона, «Герой» Асгара Фархаді, «Париж, 13-й округ» Жака Одіара, «Історія моєї дружини» Ільдіко Еньеді, «Три поверхи» Нанні Моретті.

Всі ці режисери та їхні попередні картини вже колись перемагали у Каннах.

Особливо європейська преса відзначає участь у програмі фестивалю новий фільм російського режисера Кирила Серебреннікова «Петрови в грипі». Це його перша робота після тривалого домашнього арешту. Серебренніков піддався очевидним репресіям у Росії. Його визнали винним у розкраданні бюджетних коштів, й тільки потужна міжнародна підтримка врятувала Кирила від тюремного ув'язнення.

Україна в основному конкурсі не представлена. Однак вітчизняні кінематографісти все ж зможуть показати у Каннах свої нові роботи. У спеціальній програмі відбудеться показ фільму Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст». В рамках Міжнародного тижня критиків покажуть картину «Ольга» режисера Елі Граппи, над якою працювала команда зі Швейцарії, України та Франції.

Чекають у Каннах на кінозірок та інших знаменитостей з різних країн. Окрім Джоді Фостер, Спайка Лі та Меггі Джілленхолл обов'язково повинен прилетіти Шон Пенн. Його режисерська робота «День прапора» включена до основного конкурсу. У фільмі знялися донька та син Шона Ділан Пенн та Хоппер Пенн, а також відомі актори Джош Бролін та Майлз Теллер. Обіцяли побувати на фестивалі Антоніо Бандерас та Пенелопа Крус.

Подейкують, що заїде до Канн і президент Франції Еммануель Макрон з дружиною.

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