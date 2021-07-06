Суддя «МастерШеф» дала поради щодо літнього меню

Суддя популярного проєкту «МастерШеф» (СТБ), відома шеф-кухарка Ольга Мартиновська дотримується суворого режиму харчування. Ольга стала йому слідувати після того, як кілька років прожила у Франції. Відомо, що тепер Мартиновська — співвласниця ресторану в центрі Парижа.

— Я, як і французи, люблю під час вечері випити келих червоного вина, — зізналася «ФАКТАМ» Ольга. — Ніколи не перекушую. На жаль, ранкового правильного багета в Києві не знайти. Як і французи, замість десерту віддаю перевагу доброму сиру. І головне, їм з охотою. Через достатню перерву між прийомами їжі з'являється апетит, тому від їжі отримую справжнє задоволення. Іноді дозволяю собі круасани. До речі, французи не їдять їх кожен день, для них це такий, урочистий момент. Вони дозволяють собі випічку в основному у вихідні.

— Що ви рекомендуєте готувати зараз, під час достатку овочів і фруктів?

— Максимально налягати на овочі. Особливо зеленого кольору. Готувати салати, спаржеву квасолю і кожен день їсти яйця в будь-якому вигляді. Бажано завжди мати в холодильнику слабосоленую червону рибку. Не треба витрачати багато часу на кухні, готувати котлети, складні страви — варто полегшити своє меню. Але при цьому не налягати на фрукти — в них все-таки багато цукру, і вони досить калорійні.

Повне інтерв'ю з відомою шеф-кухаркою Ольгою Мартиновською, подробиці її особистого життя й кулінарні поради читайте в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

Фото каналу СТБ

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter