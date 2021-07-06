У віці 23 років раптово помер американський актор Деніел Мікельсон, відомий за серіалом «Мані», а також по фільму жахів 2019 року «Клоун-вбивця зустрічає маніяка Кендімен». Причина смерті, про яку повідомила в соцмережах молодша сестра актора Мередіт, не розголошується.

Як пише видання Metro, свої співчуття висловили безліч знаменитостей, з якими Деніел був близько знайомий — в тому числі світська левиця, актриса, модель Періс Хілтон, актор і модель Патрік Шварценеггер (син кінозірки Арнольда Шварценеггера), модель Лотті Мосс (сестра знаменитої супермоделі Кейт Мосс), а також модель Кайя Гербер (дочка супермоделі Сінді Кроуфорд). «Без тебе тут все буде не так», — написала Гербер. А також додала, що її друг Деніел приносив в цей світ «сміх і щастя».



Раніше «ФАКТИ» писали, що помер режисер фільму «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов.

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