Володимир Остапчук став мажором

Телеведучий Володимир Остапчук, який знову з'ясовує стосунки з колишньою дружиною в боротьбі за дітей, став мажором. Він отримав роль в новому фільмі DZIDZIO (Михайло Хома) «Де гроші?». Володимир зіграє роль пафосного власника дорогого ресторану.

Зйомки сцени за участю Остапчука відбувалися в заміському ресторанному комплексі під Києвом, куди приїжджають на святкування деякої події герої Михайла (DZIDZIO) і Ади Роговцевої.

«Макс — справжній мажор, ресторатор на Бентлі, культ якого — гроші. Молодий, гарний і нікчемний. В його кабінеті все викладено грошима. Сцена, де він зустрічається з героєм DZIDZIO, відбувається, коли Макс пачками рахує гроші. Я стільки в реальному житті не рахував. Із спільного у нас з моїм героєм — трохи схожий стиль одягу, манери спілкування, можливо зовнішній типаж, в іншому — ми повні протилежності», — розповів про свою роль ведучий шоу «Маска» (канал «Україна»).

Роль у фільмі «Де гроші?» — не перший досвід Остапчука в кіно. Раніше він вже зіграв пілота-веселуна. Володимир розповів, що найбільше йому подобаються комедійні ролі і справжня європейська картинка. А також, зізнався, що мріє зіграти героя-коханця.

У фільмі також знімаються Ада Роговцева, Леся Нікітюк та Сергій Либа.

Головну роль виконав Михайло Хома.Заради цієї роботи він перетворився в сивочолого стариганя.

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