Відверті образи, злива на сцені та трюки на мотоциклі: Тіна Кароль вразила виступом на Atlas Weekend

Тіна Кароль, яка випустила кліп «Красиво», стала хедлайнером першого дня фестивалю Atlas Weekend в Києві. Своє шоу співачка готувала три місяці і здивувала шанувальників. Перед появою зірки на сцену намагався пробратися голий чоловік. Він став на коліно і щось вигукував. Але провокатора швидко прибрали.

Тіна ефектно з'явилася перед глядачами на мотоциклі. Вона їздила по сцені з чемпіоном України і призером європейських змагань по стантрайдингу Андрієм Головіним, виконувала трюки і при цьому співала живцем «Хороший парень».

Загалом, всі номери Кароль супроводжувалися спецефектами і несподіваною зміною одягу. Якщо на початку виступу Тіна з'явилася в строгому брючному костюмі, то до кінця виступу одягу на ній ставало все менше.

У шоу «Красиво» Тіна Кароль вразила образами від John Galliano, Jean Paul Gaultier, Saint Laurent, David Koma, а також в аксесуарах від Christian Dior, Dominic Elvin. Костюми для шоу також створювали і українські бренди Nue Studio і ARTEM KLIMCHUK.

В одному з номерів Тіна співала під водоспадом в супроводі лазерного шоу та доповненої реальності. На великих екранах сцени глядачі дивилися концерт в режимі реал тайму одночасно з моушн графікою. Ця унікальна візуальна технологія була задіяна в Україні вперше.

Під час виконання пісень «Ніжно» і «Твої гріхи» спывачка тримала двометрового королівського пітона в руках. Правда, в коментарях глядачі пишуть, що це було зайве. Здавалося, співачці було некомфортно виступати з величезною змією на шиї.

А в фіналі спеціально для виконання хіта «Вільна» разом з Тіною Кароль на сцену вийшла солістка групи THE HARDKISS Юлія Саніна.

Сьогодні, 6 липня, Тіна Кароль вийде на сцену Atlas Weekend 2021 вдруге.

Нагадаємо, після виступу на фестивалі MELOVIN розгорівся скандал. У фіналі номера співак зробив камінг-аут, зізнавшись в бі-сексуальності. Він поцілував спочатку дівчину з балету, а потім — хлопця. Але цей епізод не потрапив в ефір каналу М1.

Пізніше генеральний директор каналу Сергій Перцев пояснив, що перформанс MELOVIN не був узгоджений з режисером трансляції. Організатори обіцяли включити повний номер в концертну версію фестивалю.

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