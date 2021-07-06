«У цю квартиру більше не повернуся»: дружина Джеджули викликала копів і пішла від шоумена

Модель Юлія Леус, дружина Андрія Джеджули, з якою український шоумен так і ні зміг знайти спільну мову, остаточно пішла від чоловіка. Про це повідомляє ТСН.

У Instagram-stories модель заявила про погрози з боку шоумена.

«Скажіть, будь ласка, як тут долікуватися? Якщо тварина приходить з вулиці та починає мені погрожувати, щоб я до завтрашнього вечора сказала, що у мене емоційний сплеск, що це неправда, що я говорила. Або завтра ввечері мені буде кінець. Ось як мені долікуватися, скажіть, будь ласка? Що з цим ідіотом хворим робити? «- емоційно повідомила Леус.

Юлія заявила, що викликала поліцію, але правоохоронці на застали Андрія вдома. На наступний ранок Леус забрала дочку та пішла від чоловіка.

«Ну все, друзі, це сталося. Нарешті я пішла й тепер буду спокійно лікуватися та одужувати. А потім якось заїду, заберу речі та переїду вже повністю. В цю квартиру я вже не повернуся та про нього говорити не хочу» , — стверджує жінка.

Нагадаємо, Андрій Джеджула заявив про принципову відмову від сексу.

Фото: Instagram yla__yla

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