Доросла дівчинка: Оля Полякова розсекретила епатажні образи в новому кліпі

Співачка Оля Полякова, яка жорстко відповіла на образу Валерія Меладзе, заінтригувала новим кліпом, розсекретивши епатажні образи і розкривши деякі деталі. Головну роль у відео на пісню «Доросла дівчинка» зіграє актриса Інна Приходько — зірка української комедії «Скажені весілля».

Актриса зізналася, що ця співпраця виникла досить спонтанно. Пропозицію вона отримала ввечері напередодні зйомок — і вона відразу погодилася.

«Коли суперзірка рівня Олі Полякової запрошує знятися в її кліпі, та ще й в головній ролі — як тут відмовити? Тим більше, мені подобаються всі її відео — такі яскраві, веселі й незвичайні. Так що я довго не думала», — говорить актриса.

Незважаючи на солідний бекграунд в кіно, серіалах і телешоу, для Приходько це був перший досвід участі в зйомках музичного відео.

«Я трохи переживала, коли ми з Олею вперше взаємодіяли в кадрі. Але нам дуже швидко вдалося спрацюватися. Далі ми вже разом жартували, генерували геги, підхоплювали ідеї одна одної — пішов контакт. Зйомка була тривалою, оскільки сам кліп технічно виявився дуже складним. Але завдяки коннекту у нас з Олею з'явилося друге дихання: і ми були готові продовжувати ще і ще», — поділилася Інна.

Режисером кліпу став Любомир Левицький, застосував технологію «motion control», з якою знімали кіноепопею «Зоряні війни», а сьогодні її в основному використовують в гостросюжетних фільмах.

Сюжет кліпу поки не розкривають. Кажуть, історія про «дорослих дівчаток» буде динамічною, легкою і повчальною.

Нагадаємо, раніше свій новий кліп «Красиво» презентувала Тіна Кароль.

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