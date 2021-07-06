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Даша Астаф'єва змінила імідж напередодні Івана Купала: більше не «фатальна спокусниця»

18:12 6 липня 2021
Даша Астаф&#39;єва

Схоже, співачці Даші Астаф'євої, за інтим з якої нібито пропонували 100 тисяч доларів, дуже захотілося відійти від образу «фатальної красуні-спокусниці», котра використовує сукні з глибоким декольте та оголене тіло. На такі думки наводить її свіжий пост в Instagram, в якому вона постала в образі сучасної дівчини, або навіть леді.

«Один літній день в приємній компанії», — підписала красуня пост.

Така «зміна» допомогла Даші стати сучасною жінкою та показати наймодніші тренди літа 2021: босоніжки на високих підборах, романтичні сукні, сарафан з відкритою спиною та плаття сафарі.

Фотосесія зроблена для українського рітейлера модного одягу.

Шанувальникам сподобалися зміни в зовнішності дівчини, вони пишуть: «У кожному образі ви гарні!», «Шикарна», «Прекрасна, як завжди».

Нагадаємо, Даша Астаф'єва записала з Олею Поляковою відео «на грані фолу».

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