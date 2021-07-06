Анатолій Анатоліч не зміг мовчати та прокоментував поцілунок Melovin з хлопцем: «Не стане людина гомосексуалом…»

Український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч не зміг залишатися байдужим до вчинку виконавця Melovin, який зробив камінг-аут під час виступу на музичному фестивалі Atlas Weekend. Свою позицію він виклав в акаунті в Instagram .

«Вирішив записати відео, так як отримав багато реакцій на мій репост відео зі сторінки Меловіна. Діліться думками. Будьте культурними», — підписав він пост.

У відео Анатолій Анатоліч закликав до того, щоб українці вчилися бути толерантними та приймали людей такими, якими вони є. При цьому він згадав боротьбу за права чорношкірих в США в другій половині минулого століття.

Відносно ж Melovin позиція телеведучого тим простіша: його музика аж ніяк не зміниться від того, зізнався він у своїх схильностях, чи ні. Так само аж ніяк не змінилося і життя тих людей, які хейтять артиста.

Також Анатолій Анатоліч зазначив, що у представників ЛГБТ-спільноти нелегкий шлях, який вони не вибирають, адже народжуються такими, якими є.

«Вони борються за свої права. Вони хочуть відкрито ходити за руку і не боятися, що їх десь поб'ють. Вони хочуть, щоб не було дискримінації на роботі… Тому, коли ми про це говоримо та це показуємо, ми не популяризуємо це. Нарешті давайте це зрозуміємо. Не стане людина гомосексуалом тільки через те, що він побачив по телевізору», — додав він.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч поділився з фоловерами результатами УЗД свого ще не народженого сина.

Фото: Instagram anatoliyanatolich

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