«Чорна вдова» зі Скарлетт Йоганссон та «Ми є Ми поруч» Романа Балаяна: що подивитися у кіно з 8 липня

У четвер, 8 липня, в український прокат виходять п'ять нових фільмів, в тому числі вітчизняна стрічка «Ми є Ми поруч», яку зняв відомий режисер Роман Балаян. Фільмом тижня з упевненістю можна назвати фантастичний бойовик «Чорна вдова» зі Скарлетт Йоганссон у головній ролі. Шанувальників аніме може зацікавити японський мультфільм «Ая та відьма». Для любителів фантастики цього тижня пропонують ще дві стрічки, причому обидві австралійські — «Окупація: Місія «Дощ» і «Четвертий».

«Ми є Ми поруч»

(16+, Україна, «Ідас Філм», драма)

Культовий радянський та український режисер Роман Балаян після тривалої перерви зняв нову стрічку. І це вже саме по собі подія у кінематографі. Балаян голосно заявив про себе на початку 80-х. Його фільми «Польоти уві сні й наяву», «Поцілунок», «Бережи мене, мій талісман», «Філер» донині викликають дискусії. У них знімався Олег Янковський. У 2008 році з ним же вийшла стрічка Балаяна «Райські птахи», а після неї як відрізало… І ось народний артист України вирішив втілити у життя свій старий сценарій. Балаян розповідає, що в 1990 році в Парижі йому прийшла ідея зняти фільм про людину та ангела. Він розповів про задум Ренаті Литвиновій, та була у захваті та направила заявку до Держкіно СРСР. Але там ідею не схвалили. Пізніше Балаян дізнався, що чиновники просто не любили Литвинову. Ось така передісторія фільму «Ми є Ми поруч», який став першою стрічкою 80-річного режисера українською мовою. Вона чорно-біла, знімав її відомий оператор Юрій Король. Головні ролі виконали Ахтем Сеітаблаєв та Катерина Молчанова. Події фільму відбуваються у Києві. Зустріч хірурга із загадковою незнайомкою повністю змінює його життя. Ніколи раніше він не мав таких глибоких почуттів. І тому готовий боротися, захищаючи їх, з ким завгодно. Прем'єра фільму відбулася у серпні 2020 року в рамках Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Стрічка стала учасницею основного конкурсу Варшавського міжнародного кінофестивалю.

«Ая та відьма»

(6 +, Японія, Studio Ghibli і NHK, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Головна героїня Ая сирота і підкидьок, але в дитячому будинку, де вона живе з раннього дитинства, їй все подобається. Одного разу дівчинку забирають до себе зла відьма Белла т її помічник Мандрагор. Вони видають себе за названих батьків. Ая потрапляє до таємничого будинку Белли. За допомогою кота, який вміє говорити, дівчинка вирішує показати відьмі, що не боїться її підступів і чорної магії… Зняв мультфільм Горо Міядзакі, син знаменитого японського режисера-мультиплікатора Хаяо Міядзакі, чий анімаційний фільм «Віднесені примарами» отримав премію «Оскар». Прем'єра стрічки «Ая та відьма» відбулася восени минулого року на кінофестивалі в Ліоні.

«Чорна вдова»

(16+, США, Walt Disney і Marvel Studios, бойовик, фантастика, пригоди, бюджет — 200 мільйонів доларів)

Її звуть Наташа Романофф, або Чорна вдова. Вона відома всім шанувальникам коміксів Marvel і фільмів із серії «Месники». У всіх стрічках, знятих за цими коміксами, її грає Скарлетт Йоганссон. Зняти фільм, присвячений Чорній вдові та її історії, планували давно. Він був готовий ще у 2020 році, але пандемія коронавірусу завадила прокату. Керівництво Walt Disney вважало за краще почекати, коли кінотеатри на Заході запрацюють без жорстких обмежень. Зняла фільм представниця австралійського кінематографа Кейт Шортланд, відома за стрічками «Ерудиція» та «Берлінський синдром». «Чорна вдова» стала 24-м фільмом так званого кінематографічного Всесвіту Marvel. Вона складається, як пазл, з різних частин. Це все кінострічки й серіали, в яких діють герої коміксів і в яких переплітаються різні події, що відбуваються в різні часи, створюючи єдиний твір. А почався цієї грандіозний проєкт у 2008 році з виходом фільму «Залізна людина». Творці кіновсесвіту Marvel ділять її на чотири фази. «Чорна вдова» є першим фільмом четвертої фази. Цьогоріч очікується вихід ще трьох — «Шан-Чі та легенда десяти кілець», «Вічні», «Людина-павук: Немає шляху додому». Касові збори від попередніх 23 фільмів склали 22 мільярди 587 мільйонів доларів. Найуспішнішим виявився «Месники: Завершення» — 2 мільярди 798 мільйонів доларів. Менше за всіх заробив «Неймовірний Халк» — 264,8 мільйона доларів. «Чорна вдова» в хронології кіновсесвіту Marvel є продовженням фільму «Перший месник: Протистояння». Наташа Романофф змушена тікати. Незабаром вона стикається з небезпечними змовниками. Їй доводиться розбиратися з власним минулим, з тим періодом, коли вона працювала на КДБ і не була частиною команди Месників. У фільмі зіграли лауреати премії «Оскар» Вільям Герт («Поцілунок жінки-павука») і Рейчел Вайс («Відданий садівник»).

«Окупація: Місія «Дощ»

(12+, Австралія, Monster Pictures, фантастика, бюджет — 19 мільйонів доларів)

Фільм є сиквелом стрічки «Окупація», що вийшла у 2018 році. При бюджеті 6 мільйонів доларів вона ледве зібрала в прокаті США, Канади та Австралії 855 тисяч доларів. Проте режисер Люк Спарк вирішив знімати другу частину. Прибульці, які висадилися в Австралії двома роками раніше, продовжують вбивати землян. Ті, що вижили, спробували відбити у загарбників Сідней, але зазнали невдачі. Зате їм вдалося отримати важливу інформацію про інопланетян… Головні ролі знову виконали Деніел Юінг, Темуера Моррісон, Джет Трентер.

«Четвертий»

(16+, Австралія, Hanuman Films, фантастика, бойовик)

Приватна компанія створила бойових роботів. З дозволу уряду вона таємно відправляє чотирьох з них до Камбоджі. Передбачається, що роботи знищать представників небезпечного наркокартелю. Однак машини-вбивці чомусь нападають на мирне село в джунглях… Зняв фільм Марк Тойя за власним сценарієм. Оригінальна назва — Monsters of Man. В Інтернеті стрічка відома також як «Монстри, створені людиною». Знялися у фільмі Ніл Макдона, Бретт Тутор, Хосе Росете.

Які фільми вийшли у прокат в українських кінотеатрах минулого тижня, з 1 липня, читайте тут.

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