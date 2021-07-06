Проблеми з дружиною почалися задовго до зустрічі з Альбіною: Валерій Меладзе «заступився» за Джанабаєву

Однією з причин, по яким Альбіна Джанабаєва погодилася дати інтерв'ю разом зі своїм чоловіком Валерієм Меладзе YouTube-шоу «Обережно, Собчак!», став той факт, що деякі шанувальники досі вважають її розлучницею, яка зруйнувала шлюб музиканта з Іриною Малухіною. Про це пише «СтарХит».

Серед музичних фанатів поширена версія, що Альбіна Джанабаєва була в добрих стосунках з першою дружиною Валерія Меладзе — Іриною, «втерлася в довіру» та «поцупила» таким чином співака. Екс-дружина Валерія також відзначала, що спілкувалася з виконавицею. Але колишня солістка «ВІА Гра» спростовує такі заяви.

«Я ніколи про це не говорила, але в якості спростування хотілося б висловитися. Була така інформація, що я була входжою в будинок і дружила з першою дружиною Валерія. Це все неправда, звичайно ж. Ні з ким я ніколи не дружила», — сказала 42-річна Джанабаєва.

У свою чергу, 56-річний Валерій Меладзе підтримав її. Він позитивно відгукується про колишню дружину Ірину та намагається ставитися з розумінням до її образ на себе. Однак впевнений, що їхні стосунки були приречені задовго до того, як він зустрів у своєму житті Альбіну.

«Я дивився її відверте інтерв'ю. Поставився з розумінням. З Ірою багато пройдено не тільки поганого, але й чудового. Чому люди зустрічаються, одружуються? Тому що їм добре один з одним. Був період, коли було розуміння, а потім… У нас з нею стосунки почали ламатися раніше, ніж я зустрів Альбіну», — пояснив артист.

Нагадаємо, що в шлюбі з Малухіною у виконавця народилися доньки: Інга, Софія і Аріна. Офіційно Меладзе розлучився з Малухіною в січні 2014-го. Через кілька місяців з'явилася інформація, що артист одружився з Альбіною. З нею він виховує синів Костю і Луку, а також дочку Агату, яка з'явилася на світ у квітні цього року. За таких обставин, підкреслює музикант, йому важливо було подружити всіх дітей між собою. Так, подружжя зворушливо привітало Луку з днем народження.

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter