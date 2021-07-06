«Не все ОК»: MamaRika потрапила під крапельницю на 35-му тижні вагітності

Українська співачка MamaRika, яка недавно розсекретила стать майбутньої дитини, виявилася під крапельницею. Про це вона традиційно розповіла підписникам в своєму Instagram.

Як виявилося, майбутня мама, яка перебуває на 35-му тижні вагітності, поїхала на обстеження — робити доплерографію та УЗД. Але її несподівано вирішили залишити в стаціонарі та поставили крапельницю.

«Ось такі у нас справи. Як ви вже зрозуміли, маманьку залишили в стаціонарі. Але не все ОК, я не хочу вдаватися в подробиці, тому що і так невесело. Але, щоб не наробити гірше, мене залишили в лікарні», — поділилася виконавиця.

MamaRika додала, що поки не знає, скільки ночей їй доведеться провести в пологовому будинку. Один з мінусів перебування там - те, що її коханому заборонено бути поруч з нею.

"Свої враження від державних лікарень я вам потім скажу. Думаю, ви вже підозрюєте, але поки все не так погано. Прикрий ще той факт, що ми сьогодні святкуємо 35 тижнів вагітності, і святкую я їх в лікарні. Сергія не пускають, такі правила. Я тут одна, тільки я і крапельниця", - додала співачка-актриса.

Нагадаємо, MamaRika під час вагітності крупно посварилася з чоловіком, гумористом Сергієм Середою.

Фото: Instagram mamarika_official

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