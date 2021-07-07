63-річна Шерон Стоун зустрічається з 25-річним репером

63-річна голлівудська зірка Шерон Стоун, яка нещодавно знялася для глянцю без спідньої білизни, зустрічається з 25-річним репером, відомим під сценічним ім'ям RMR або Румор, який в рамках свого образу постійно носить балаклаву і ретельно приховує свою особистість.

Як повідомляє видання Page Six, Шерон, яка була секс-символом світового кінематографа 1990-х років, постійно бачать разом з музикантом в різних розважальних закладах Лос-Анджелеса. Так, нещодавно вони були помічені в розташованому на даху готелю шикарному ресторані з басейном Delilah and The Highlight Room, де танцювали під хіп-хоп і публічно обіймалися.

Sharon Stone, 63, dating 25-year-old rapper RMR



Outside the sex, WTH do they have in common? What do they talk about? https://t.co/r3iDThxQKP pic.twitter.com/iIwg7kQgj5 - Stone (@ StoneAxe8) July 6, дві тисячі двадцять один

Інсайдер каже, що репер поважає Стоун і вважає її «до біса крутою». Він великий фанат фільму 1995 року «Казино», в якому знімалася Шерон. «Вони знаходяться на одній хвилі, і це дуже унікальна дружба», — говорить джерело. Стоун і RMR разом вже кілька місяців і насолоджуються товариством один одного.

У актриси не було серйозних стосунків з 2019 року — після того, як вона розлучилася з італійським екоактивістом, правозахисником і журналістом Енцо Курсіо, який на десять років молодший за неї.

Актриса була двічі офіційно одружена, не рахуючи кількох заручин, які так і не закінчилися весіллям. Її першим чоловіком був телепродюсер Майкл Грінбург. Вони одружилися у 1984 році та розлучилися три роки по тому. У 1998 році вона вийшла заміж за редактора газети San Francisco Chronicle Філа Бронштейна. Вони розлучилися у 2004 році.

У Стоун, яке свого часу пережила кілька викиднів, є троє названих синів. Старшого Роена вона усиновила у 2000 році, коли ще була одружена з Бронштейном (після розлучення опікунство над дитиною отримав Філ). У 2005-му Стоун усиновила Лерда, а ще через рік — Куїнна.

Не так давно зірка фільму «Основний інстинкт» заявила, що зав'язала з чоловіками й цілком задоволена статусом самотньої жінки. На її думку, чоловіки та жінки перебувають на різних рівнях емоційної зрілості.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Шерон Стоун заявила, що її обманом змусили показати інтимне місце під час знаменитої сцени фільму «Основний інстинкт».

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