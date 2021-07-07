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Хто з них мама? 58-річна Демі Мур і три її дочки знялися в рекламі купальників

8:49 7 липня 2021
Демі Мур з дочками

58-річна голлівудська актриса Демі Мур (яка нещодавно з'явилася на обкладинці журналу Vogue Italia) разом з трьома своїми дочками знялася в рекламі купальників бренду Andie Swim. Фотографії актриса та її дівчатка опублікували в Instagram.

Шанувальники Мур у захваті від знімків. Вони відзначили, що Демі виглядає настільки гарно, що практично не можна визначити, хто з цих чотирьох прекрасних дівчат є мамою.

Демі народила трьох дочок в шлюбі з актором Брюсом Віллісом, за яким була одружена в період з 1987 по 2000 рік. Колишнє подружжя зберегло дружні стосунки й досі близько спілкується, хоча у Брюса вже давно з'явилася друга сім'я.

Старшій дочці Мур і Вілліса Румер зараз 32 роки, середній Румер — 29 років, молодшій Талуллі (яка нещодавно першою з сестер оголосила про заручини) — 27.

Раніше, як писали «ФАКТИ», старша дочка Демі Мур і Брюса Вілліса поділилася сексуальними фото — після того, як тролі розкритикували її фігуру.

фото Instagram

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