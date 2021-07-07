Потап поцілував Позитиву в губи на сцені: що з цими мужиками

Фестиваль Atlas Weekend перетворюється на майданчик, де з чоловіками відбуваються дивні речі: не встиг MELOVIN заявити про камінг-аут, як репер Олексій Потапенко і співак Позитив вирішили повторити його вчинок і поцілували один одного в губи прямо перед публікою, яка прийшла їх послухати. з чоловіками відбувається щось дивне. Про це пише «КП в Україні».

«Ми останні мужики в шоу-бізнесі», — заявив Потап, після цього до нього потягнувся Позитив. Поцілунок був недовгим. Після чого обидва виконавці зажмурилися та поспішно витерли рот. Це дійство справило сильне враження на глядачів, що зібралися на фестивалі Atlas Weekend.

Нагадаємо, телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч впевнений, що визнання MELOVIN в своїх схильностях не позначиться ні на його музиці, ні на фанатах.

Фото: скріншот відео

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