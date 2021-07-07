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Скарлетт Йоганссон вагітна другою дитиною

9:18 7 липня 2021
Скарлетт Йоганссон і Колін Джост

36-річна зірка «Месників» Скарлетт Йоханссон вагітна. Про це повідомляє видання Page Six. У жовтні 2020 року актриса вийшла заміж за коміка Коліна Джоста після трирічного роману. Це їх перша спільна дитина.

Свою вагітність Скарлетт тримала в таємниці, так що про неї знали тільки найближчі люди. Фанати Йоханссон дивувалися, чому вона не брала особистої участі в заходах по просуванню її нового фільму «Чорна вдова», світова прем'єра якого відбулася на днях. Тепер цьому знайшлося пояснення. Пологи очікуються вже зовсім скоро.

Скарлетт заміжня вже втретє. Її першим чоловіком був актор Райан Рейнольдс. Вони одружилися у вересні 2008 року і розлучилися у 2010-му. У 2014 році кінозірка вийшла заміж за французького журналіста Ромена Доріака. 4 вересня 2014 у них народилася дочка Роуз. А влітку 2016 року подружжя розлучилося, оформивши розлучення через рік.

39-річний Джост одружився вперше.

Раніше «ФАКТИ» писали — Колишній чоловік Мераї Кері став батьком у сьомий раз: менше, ніж за місяць у нього народилася вже третя дитина.

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