Алла Пугачова-блондинка: у Мережі показали онуку Примадонни, з якою вона не хоче знайомитися

До недавнього часу мало хто знав, що не одна Кристина Орбакайте подарувала Аллі Пугачовій онуків. У Примадонни є ще племінник Владислав, дружина якого минулої осені народила дівчинку — двоюрідну онуку співачки, теж Аллу.

Про це пише «ЕГ», стверджуючи, що колись співачка дуже допомогла Владу, який залишився один після смерті батька, брата Алли Борисівни — Євгена Пугачова. У 29 років хлопець став інвалідом — потрапив у нерв, намагаючись зробити собі укол. Знаменита родичка помістила Влада у клініку, де лікарі змогли поставити його на ноги, а після ще й купила племіннику квартиру у Москві.

Згодом життя Влада налагодилося. Він одружився вдруге — на бухгалтерці Гузель із Казані. Близько року тому пара стала батьками, на світ з'явилася дівчинка. Спочатку дитину хотіли назвати Євгенією, але зрештою передумали. Племінник Пугачової вирішив назвати дочку так само, як тітку, — Аллою.

Незважаючи на таке ім'я, Пугачова не захотіла поки що бачити онуку, та й з племінником своїм наразі не спілкується. Проте мама дівчинки сподівається привернути увагу знаменитої родички або хоча б трохи підзаробити на такому вдалому поєднанні — вона намагається вести в Inastagram блог від імені юної Алли Пугачової.

Гузель періодично публікує фото з дівчинкою, а нещодавно виклала пост з відео. На цих кадрах крихітна Алла грає з дитячої гребінцем, періодично поглядаючи на екран телевізора, де йде якась передача. «Оператор — тато!» — коротко підписала запис Гузель Пугачова.

Шанувальники запевняють: дівчинка росте точною копією співачки. Мовляв, вона така ж руденька і з «фірмовою» щербинкою між передніми зубами.

Раніше на одному з фанські акаунтів Пугачової з'явилося архівне фото, які шанувальники співачки назвали «Три покоління». На фото сама Алла Борисівна і її дочка Кристина Орбакайте зі своєю донькою.

Фото Алли Пугачової із соціальних мереж.

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