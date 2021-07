«Неймовірна бомба-граната»: Нікітюк без нижньої білизни підірвала серця Остапчука та фанатів

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка недавно здивувала фоловерів новою зачіскою, вирішила в черговий раз змінити вид занять і спробувати себе в ролі продавщиці в кіоску. Такий висновок напрошується з її поста в Instagram.

У ньому дівчина розмістила свій Look of the day — в зеленому корсеті, який ідеально підійшов до білого напівпрозорого плаття.

«Доброго ранку! Замовила собі „професійного фотографа дівчат біля ларьків“. Як вам?», — написала Леся.

Як і будь-який інший, новий наряд дівчини дозволив їй показати у всій красі довгі ноги, розпущене волосся та відкриті плечі, надаючи ефект сексуальності.

Чи варто дивуватися, що фоловери миттєво відгукнулися на пост, закидавши Лесю компліментами та похвалами.

Першим «потрійний схвальний лайк» поставив колега Лесі Володимир Остапчук. Не менш захопленими були й інші фанати.

«Коли сказали, що в кав'ярні буде колишній», «І ти така прийшла в домашньому», «Білосніжка втекла від гномів», «Шикарна», «Гарна дівчина», «Красива», «Лялечка», «Спокуслива красуня», «Довжелезні», «Леся, ви бомба-граната» , — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк здивувала підписників фото в дивній картатій накидці.

412

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter