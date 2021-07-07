Про школу-в'язницю, навчання в Берклі та роботу зі світовими знаменитостями: Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у свого сина-музиканта

Журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у свого сина-музиканта Дмитра Гордона-молодшого, який став наймолодшим членом спілки композиторів України. Хлопець успішно закінчив один з кращих музичних вузів у світі — Музичний коледж Берклі в Бостоні, зараз працює в США головним оркестровщиком і аранжувальником у знаменитого продюсера, який отримав дві премії «Греммі», Уолтера Афанасьеффа.

Гордон-молодший розповів про своє дитинство, як хотів стати кінорежисером і чому переключився на музику. До речі, грі на фортепіано Дмитро почав вчитися з чотирьох років. З 14 — він почав писати власну музику. Після закінчення вузу Дмитро пише музику до американських фільмів, співпрацює зі світовими знаменитостями, серед яких Барбара Стрейзанд.

«Я особисто не писав для неї музику, робив записи, аранжування, допомагав Уолтеру, який писав для неї альбом. Зараз Барбарі 80 років, вона дуже добре виглядає. Дуже скромна, дуже вихована. Коли Уолтер нас познайомив, вона запитала, звідки я. «О, я знаю одне слово «до побачення», — пожартувала вона. Ми записували в її студії імені Барбари Стрейзанд», — розповів Дмитро.

Він поділився, що вона в своєму віці дуже добре співає, записує композиції з першого дубля.

«Коли слухаю, у мене мурашки по шкірі», — поділився Гордон-молодший.

Також музикант розповів про роботу з іншими легендами музики, життя і роботу в США і розкрив плани на майбутнє.

Раніше Дмитро Гордон-молодший розповів, як йому вдалося стати успішним в Голлівуді.

фото Instagram.com/gordondmytro

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