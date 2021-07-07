Канни-2021: класика і екстравагантність кінозірок на червоному хіднику фестивалю

У вівторок, 6 липня, у Франції відбулася церемонія відкриття 74-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Як уже повідомляли «ФАКТИ», пандемія коронавірусу змусила минулого року скасувати проведення цього найпрестижнішого кінофоруму у світі. Цього року його перенесли з середини травня на липень.

Церемонія пройшла у кращих традиціях Канн — справжній червоний хідник, шампанське, кінозірки та супермоделі, вбрання та коштовності…

Відкрився фестиваль прем'єрним показом мюзиклу «Аннетт», який зняв культовий режисер Леос Каракс. Картина, в якій головні ролі виконали Маріон Котіяр і Адам Драйвер, бере участь в основному конкурсі фестивалю.

Маріон Котіяр і Адам Драйвер

Котіяр обрала для прем'єри сукню-металік від Chanel з асиметричним верхом з колекції від кутюр.

Французька актриса доповнила ефектний образ золотими прикрасами, які було створено за її ескізами всесвітньо відомою ювелірною компанією Chopard.

Гелен Міррен

75-річна британська актриса Гелен Міррен одягла яскраво-жовту сукню від Dolce & Gabbana та масивне кольє зі смарагдами, а також каплевидні сережки з цим же каменем.

Володарку премії «Оскар» і безлічі інших нагород супроводжував на церемонії відкриття її чоловік, відомий кінорежисер Тейлор Гекфорд («Адвокат диявола», «Рей»).

Джоді Фостер стала першим лауреатом 74-го Каннського кінофестивалю. 58-річна американська актриса та режисер отримала почесну нагороду за особистий внесок у розвиток світового кінематографа. Вручив її Джоді культовий іспанський режисер Педро Альмодовар (на фото у заголовку).

Фостер прилетіла до Канн зі своєю дружиною, фотографом і актрисою Олександрою Гедісон. Джоді обрала для церемонії відкриття фестивалю елегантну білу сукню від Givenchy.

Американська супермодель Белла Хадід приїхала до Канн з Парижу, де вона зараз бере участь у Тижні моди. Манекенниця обрала для червоної доріжки вінтажну сукню від кутюр з колекції Jean Paul Gaultier 2002 року.

Зірка Голлівуду Джессіка Честейн була у чорній сукні від Dior з колекції від кутюр. Вона також обрала прикраси з рубінами від Chopard. Загальна вага каменів перевищувала 200 каратів.

Голова журі 74-го Каннського кінофестивалю, американський кінорежисер Спайк Лі вчергове продемонстрував свій екстравагантний стиль в одязі. На церемонії відкриття він з'явився в яскравому костюмі кольору фуксії від Louis Vuitton та… кедах.

Порадувала своєю присутністю численних шанувальників і колишня перша леді Франції Карла Бруні. 53-річна дружина Ніколя Саркозі з'явилася на червоній доріжці у строгій та одночасно сексуальній сукні від Celine.

Південноафриканська топмодель Кендіс Свейнпол довела, що не дарма протягом 14 років була «ангелом» Victoria's Secret та рекламувала спідню білизну цієї всесвітньо відомої торгової марки. У Каннах 32-річна блондинка з'явилася в обтислому напівпрозорому комбінезоні від Etro.

Зірка Голлівуду Енді Макдауелл (21 квітня актрисі виповнилося 63 роки) належить до тих знаменитостей, які старіють з гідністю. Жодної пластики, все природньо, навіть колір волосся. Актриса, яка відома за фільмами «Чотири весілля і одні похорони», «День бабака», «Гудзоньский яструб», з'явилася на червоній доріжці у сукні від Prada.

А ось ідеальне вбрання для прогулянок набережною Круазет від бразильської супермоделі Ізабель Гулар. 36-річна красуня перед церемонією відкриття фестивалю пройшлася у білому брючному костюмі (жакет накинуто на плечі, а під ним тільки яскравий топ) та сандалях від Aldo Sheina за 60 доларів.

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