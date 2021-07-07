Зірка улюбленого серіалу королеви Єлизавети II врятувала трьох потопаючих дітей

Зірка популярного британського телесеріалу «Жителі Іст-Енду», великою прихильницею якого є королева Єлизавета II, здійснила героїчний вчинок. Як повідомляє видання The Sun, 50-річна актриса Темзін Аутуейт, яка виконувала в цій «мильній опері» роль Мел Оуен, а також відома за серіалами «Готель „Вавилон“» та «Нові трюки», не замислившись ні на секунду, кинулася спасти трьох маленьких дітей, які тонули в басейні під час вечірки на честь дитячого дня народження, яке святкувалося в Лондоні.

Жінка прямо в одязі стрибнула в воду. Спочатку вона витягла наймолодшого, а потім допомогла вибратися старшим — перш ніж до басейну встиг добігти ще хтось із дорослих.

Всім дітям було менш ніж десять років. У самій Аутуейт є дві дочки від колишнього чоловіка, актора Тома Елліса (відомого за серіалами «Люцифер», «Пуаро Агати Крісті», «Жителі Іст-Енду», «Мерлін») — восьмирічна Марні та 13-річна Флоренс. Невідомо, чи була молодша дочка актриси серед дітей, що впали в басейн.

«Темзін — героїня. Вона без вагань стрибнула у воду. Це було дуже драматично … На вечірці була пара лікарів, які перевірили дітей і визначили, що з ними все в порядку. Але багатьох це потрясло», — розповів один зі свідків.

Темзін з дочками

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