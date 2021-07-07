«Просто закінчилося кохання»: Андре Тан розповів, чому розпався його шлюб

Відомий український модельєр Андре Тан вважає, що головними причинами його розлучення з дружиною Аліною у травні цього року стали побутові проблеми, а також те, що з їхнього спільного життя зникла любов.

Своїми одкровеннями Андре поділився у програмі Маші Єфросиніної «Іспит», пише «РБК-Україна».



На думку дизайнера, перші 5 років будь-якого шлюбу — кращі, оскільки люди тільки-но пізнають один одного і закривають очі на недоліки. Проте пізніше з'являється побут, а на зміну коханню приходять повага, довіра, вміння терпіти. У такий час пара часто забуває про відносини і те, як над ними треба працювати.

Це саме сталося з ним та Аліною, і вина лежить на обох: «Я вважаю, що у розлученні винні обидва — Аліна і я. Якби ми хоч трохи думали про наші взаємини, то думаю, ми б їх зберегли. Але з іншого боку, останнім часом у нас було так багато скандалів, що коли наша дитина Соня стала між нами і попросила, щоб ми не сварилися, я тоді зрозумів, що все. Нехай дитина буде щасливою і не буде бачити тих сварок».

За словами дизайнера, він не хотів, щоб його дитина росла у стресі, оскільки сам пережив подібне у дитинстві, коли вітчим і мама постійно сварилися. Андре Тан розповів, що головною претензією його екс-дружини було те, що він дуже багато працював — приходив додому тоді, коли вона вже спала, а вставав тоді, коли та вже давно «була на ногах». Вихідними вони і зовсім могли не бачитися.

«Ми у будній день перетиналися тільки на півгодини, коли вона мені готувала сніданок. У суботу та неділю я постійно відкривав магазини або їхав у відрядження за тканинами. Ми могли по 10 днів не бачитися через графік», — зізнався Андре.

Також у пари були різні погляди на виховання дочки: Андре вважав, що дитина повинна бути максимально соціальною, а Аліна вирішила, що дитину треба закривати і нікому не показувати.

Зараз, коли вони у розлученні, а дочка Соня кожні вихідні проводить час з батьком, то вона ходить і у басейн, і на танці, але це все далося ціною любові.

У той же час дизайнер не шкодує, що все так сталося, адже зараз, коли він став «самотнім вовком», то став відчувати себе набагато краще і щасливіше.

«Я втратив сім'ю, але знайшов себе. Все, що відбулося за цей рік, не могло статися, коли я був у сім'ї. Я зараз щасливий від кожного прожитого дня. До цього я не був щасливим. Я нарешті знайшов ті струни, ту впевненість у собі, яких раніше не було», — зізнався дизайнер.

Андре Тан додав, що найближчим часом не хоче мати ніяких серйозних і тривалих відносин. Після розлучення у нього був роман з дуже публічною персоною, ім'я якої він не хоче називати. Коли жінка захотіла від нього серйозних відносин, то дизайнер був змушений з нею попрощатися. Що стосується інших жінок, «то як і у всіх чоловіків, романи є».

Нагадаємо, що нещодавно дизайнер представив нову колекцію одягу для дітей і підлітків, у презентації взяла участь співачка Анастасія Приходько разом зі старшими сином та донькою.

Фото Андре Тана із соціальних мереж.

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