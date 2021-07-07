«Сексуальність в очах»: Єфросиніна зважилася на першу зйомку у нижній білизні

Телеведуча Маша Єфросініна, яка останнім часом схудла та демонструє гарну форму, взяла участь у зйомках, вперше зважившись роздягнутися до нижньої білизни.

Ролик вона виклала в Instagram, згадавши, як у 12 років не хотіла йти в школу — у неї виросли груди, а тих, хто вже мав бюстгальтери, хлопчаки обзивали «коровами з дійками».

Телеведуча зазначила, що не любить теми про зайву вагу, схуднення, а також згадала свої інтерв'ю, в яких вона заявляла, що ніколи у житті не буде зніматися у білизні.

«Мій стиль в одязі називали чернечим. Я ж, застібаючись на всі ґудзики, відповідала наце витонченою, як мені здавалося, фразою: «Сексуальність в очах, а не в одязі», — каже Маша Єфросиніна та додає, що, власне, мова йде не про першу в її житті оголену зйомку, а про її шлях до свого тіла.

«Сьогодні я подобаюся собі, як ніколи, навіть розуміючи, що я далека від модельних стандартів. Як тільки я прийняла свої особливості, перестала думати про те, як реагують оточуючі на мою турботу про себе і бачення себе, моє тіло стало моїм найкращим союзником, і воно стало поліпшуватися!» — додала телеведуча.

Нагадаємо, що на свій день народження — телеведучій 25 травня виповнилося 42 роки — Маша Єфросиніна з чоловіком вирушила у відпустку до Мексики.

Фото Маші Єфросиніної із соціальних мереж.

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