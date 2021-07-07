«Схожий на Хью Джекмана»: Лобода не втрималася від компліментів бородатому мачо
38-річна співачка Світлана Лобода, яка з гумором відповіла хейтерам в РФ, постала в компанії арт-директора італійського бренду Schiaparelli Деніела Розберрі. Фото викладено в Instagam Лободи.
Красуня дозволила модному мачо обійняти її за талію.
«Мені було приємно зустрітися з креативним директором мого улюбленого бренду Schiaparelli. Великий талант, велика особистість! @Danielroseberry. Деніел, ти воістину геній!» , — написала вона.
Шанувальникам же Розберрі здався схожим відразу і на російського актора Дмитра Пєвцова і на «Росомаху» Х'ю Джекмана.
«Мегакрасавці», «Ідеальна пара», «Ви шалено красива жінка», — написали вони.
Раніше Лобода позувала в елегантному брючному костюмі відомого бренду, написавши, що головне — хороший піджак, а все інше «додасться».58
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