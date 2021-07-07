Топлес і без макіяжу: Леді Гага показалася в невпізнанному вигляді

Американська співачка Леді Гага, яка нещодавно записала себе на відео з декольте і без штанів, порадувала своїх фанатів новим коротким роликом в Instagram.

На цей раз 35-річна зірка позувала топлес і без макіяжу — зовсім не схожа на свій сценічний образ. «Сіяй, як сонце», — підписала співачка свій пост, який менш ніж за добу набрав понад 8,3 мільйонів переглядів. Фанати захопилися природною красою зірки.

За спиною у Леді Гаги, яка приймала сонячні ванни у своєму саду, видніється її особняк, який вона купила в Малібу за 22 мільйони доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Леді Гага розповіла, що завагітніла після зґвалтування.

фото Instagram

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