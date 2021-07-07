У віці 85 років помер американський актор, режисер, сценарист, продюсер і оператор Роберт Дауні-старший — батько зірки фільмів «Залізна людина» і «Месники» Роберта Дауні-молодшого, одного з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Як повідомляє видання TMZ, він помер уві сні у себе вдома в Нью-Йорку. Останні роки Дауні-старший страждав хворобою Паркінсона.

Свою кар'єру Дауні-старший почав у 1960-х роках. Справжнє його прізвище — Еліас. Його батько був литовсько-єврейського походження, а мати — ірландкою. Роберт Дауні-старший прославився як сценарист і режисер незалежних фільмів. Фільм 1969 року «Патні Своуп» став однією з його перших робіт і відразу ж отримав визнання критиків. У 1970 році він зняв фільм «Загін», в якому вперше зіграв його син — Роберт Дауні-молодший.

Він був одружений тричі. Крім Роберта-молодшого у нього є дочка — акторка і письменниця Еллісон Дауні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що помер режисер Річард Доннер, який зняв «Смертельна зброя» і «Омен» .

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