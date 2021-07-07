Погрози Полякової не подіяли: Меладзе приїхав до Києва

Російський співак Валерій Меладзе, який нещодавно назвав Олю Полякову фріком, приїхав до Києва і вже з'явився на зйомках нового українського вокального проекту «Співають всі!». Відео зі зйомок телешоу, яке буде виходити на телеканалі «Україна» в своєму Instagram показала українська телеведуча і шоувумен Олена Філонова.

У Сторіс вона повідомила, що стала однією з сотні суддів нового проекту, а також показала, як вона і її колеги підспівували Валерію Меладзе, який виступив на сцені шоу, виконавши композицію «Салют, Віра!».

Спілкуванням з Меладзе похвалився і блогер Олег Машуковскій.

А от ведучий шоу «Співають всі» Володимир Остапчук встиг не тільки опублікувати, але вже й видалити сторіз і своє селфі з Меладзе.

Раніше громадські організації України — «Детектор медіа», «Інститут масової інформації», «Центр медіареформ», Euromaidan Press, «Інтерньюз Україна», «Фонд Суспільність», «Центр демократії і верховенства права» — закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших російських артистів, які «відзначилися» виступами на приватних концертах для сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. А розгнівана Полякова пообіцяла додати нових подробиць про домагання з боку братів Меладзе.

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