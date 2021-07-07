27.15 / 27.34 32.06 / 32.39
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Погрози Полякової не подіяли: Меладзе приїхав до Києва

20:15 7 липня 2021
Погрози Полякової не подіяли: Меладзе приїхав до Києва

Російський співак Валерій Меладзе, який нещодавно назвав Олю Полякову фріком, приїхав до Києва і вже з'явився на зйомках нового українського вокального проекту «Співають всі!». Відео зі зйомок телешоу, яке буде виходити на телеканалі «Україна» в своєму Instagram показала українська телеведуча і шоувумен Олена Філонова.

У Сторіс вона повідомила, що стала однією з сотні суддів нового проекту, а також показала, як вона і її колеги підспівували Валерію Меладзе, який виступив на сцені шоу, виконавши композицію «Салют, Віра!».

Спілкуванням з Меладзе похвалився і блогер Олег Машуковскій.

А от ведучий шоу «Співають всі» Володимир Остапчук встиг не тільки опублікувати, але вже й видалити  сторіз і своє селфі з Меладзе.

 

Раніше громадські організації України — «Детектор медіа», «Інститут масової інформації», «Центр медіареформ», Euromaidan Press, «Інтерньюз Україна», «Фонд Суспільність», «Центр демократії і верховенства права» — закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших російських артистів, які «відзначилися» виступами на приватних концертах для сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. А розгнівана Полякова пообіцяла додати нових подробиць про домагання з боку братів Меладзе.

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Аліса Аршавіна

Посипалися зуби і з'явилися проблеми із суглобами: Аліса Аршавіна заявила, що може померти за два тижні без операції

Принц Гаррі і Меган Маркл

Колишня співробітниця Меган Маркл розповіла, як це — працювати з герцогинею

Тіна Кароль і Олег Машуковський

Тіні «знову 17»: Кароль залізла у шафу до молодого блогера і стала виглядати як дівчинка

Кусають вдень і вночі: крім бліх на відомому азовському курорті з&#39;явилася нова «біда»

Кусають вдень і вночі: крім бліх на відомому азовському курорті з'явилася нова «біда»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.