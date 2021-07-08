Брітні Спірс оголилася перед камерою

Американська співачка Брітні Спірс, яка зазнала невдачі у спробі позбутися опіки батька, опублікувала в Instagram селфі, зроблене у ванній. 39-річна поп-зірка позувала оголеною, повернувшись спиною до камери. Однак деякі користувачі засумнівалися, що це фото Брітні. По-перше, відсутні два її татуювання, по-друге — талія надто вже тонка. На це інші фанати Спірс відповіли, що татуювання вона могла видалити. А фігуру — відредагувати в фотошопі.

Тим часом з'явилася інформація про те, що 39-річна Брітні, яка вже давно не записувала нову музику, готується остаточно завершити свою музичну кар'єру. Про це повідомив музичний менеджер співачки Ларрі Рудольф, який заявив, що покидає свій пост після 25 років співпраці зі співачкою, оскільки в його послугах більше немає потреби.

Раніше «ФАКТИ» писали, що батько Брітні Спірс називав її «жирної повією» та «жахливою матір'ю».

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