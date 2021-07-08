«Призводить до шрамів»: Андре Тан назвав ТОП-5 способів зруйнувати довіру дитини

Український дизайнер Андре Тан, який раніше розповів про причини розлучення з дружиною і те, як його дочка засмучувалася через сварки батьків, назвав п'ять моментів, які можуть позбавити дорослих довіри дитини.

«До чого призводять недовірчі стосунки з дитиною? До шрамів», — пише Андре в Instagram, перераховуючи помилки, яких припускаються батьки.

Першою він називає постійну критику і смикання, додаючи, що дітям краще надавати свободу дій, щоб вони набиралися досвіду.

Іншим дієвим способом підірвати довіру є позбавлення дитини особистого простору, читання його листування у мобільному телефоні. Також для дітей важливо розуміти, що сім'я любить їх, що вони захищені, що їх завжди підтримають.

«Науково доведено, що діти, яких батьки часто обіймають, ростуть більш здоровими і спокійними. Дотики самі по собі зцілюють, а якщо вони наповнені батьківською любов'ю, то подвійно впливають на ваші довірчі теплі відносини», — пише Андре Тан і називає чергову помилку — табу на обійми.

«Дитині в будь-якому віці важливо знати, що батьки його люблять безумовно, завжди зрозуміють і приймуть. Це, мабуть, найважливіший пункт. Любіть його!» — радить дизайнер.

Раніше Андрій Тан говорив, що після розлучення він «втратив сім'ю, але знайшов» себе, а також розповідав, як за час пандемії ледь не втратив бізнес, загрузнувшися у борги по вуха.

Фото Андре Тана із соцмереж.

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