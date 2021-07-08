«А ви знали її до мене?»: Джеджула «накатав» 5 аркушів претензій до Леус

Шоумен і телеведучий Андрій Джеджула відповів на публічні претензії дружини Юлії Леус, записавши відео в Instagram, і заявивши, що терпіння вже лопнуло.

За словами шоумена, він не хотів розбиратися на людях, поки дружина була була вагітна і годувала грудьми, а у нього теж були зобов'язання в зв'язку з роботою на телеканалі «Дім».

«Я довго чекав цього моменту, скажу відверто, у мене були зв'язані руки спочатку вагітністю, потім годуванням грудьми, телевізійними контрактами і тим, що я обличчя державного каналу і мав певні зобов'язання, одна з яких — не встрявати в жовто-прессну метушню! Але в зв'язку з усим тим брудом, що обрушивася не мені в інеті від моєї дружини, мені довелося припинити контракт (з каналом) і тепер я можу, нарешті, відповісти так, як вважаю за потрібне, не компрометуючи канал», — заявив Джеджула.

За його словами, Юлія стала багато часу приділяти соціальним мережам, звертаючи увагу на те, що там пишуть про її чоловіка.

Відомою ж вона стала виключно після того, як вийшла за нього заміж.

«Ви знали Юлю до знайомства зі мною? Вона була відомим артистом? Блогером? Бізнесвумен? Спортсменкою? Мотиватором? Ким? Дайте вгадаю: «хайп — велика сила». Але хайп на людину, за рахунок якого ти живеш — це низько «, — заявив Джеджула.

Шоумен стверджує, що він забезпечує дружину матеріально, а в період вагітності Юлії та годування груддю — ще й виконував всю роботу по дому: стирав (в тому числі вручну), закуповував продукти і товари для будинку, готував, годував кішку, прибирав, оплачував роботу домробітниці, яка раз на тиждень робить генеральне прибирання.

Тепер шоумен має намір ділити домашні обов'язки порівну, оскільки дружина відмовилася продовжувати годувати дитину грудьми.

«Вперед! Тепер ми на рівних і ексклюзивність закінчилася. Все інше по догляду я вмію робити прекрасно», — заявив Джеджула, зазначивши, що є справжнісінькою жертвою домашнього насильства.

Суть своїх претензій до Леус він виклав на 5 аркушах, теж виклавши їх в мережу.

Нагадаємо, модель Юлія Леус, з якої український шоумен так і ні зміг знайти спільну мову, вже остаточно пішла від чоловіка.

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