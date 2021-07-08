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Шоу-бізнес

«Сама про себе стільки не знала»: Леус відреагувала на гнівне послання Джеджули

10:00 8 липня 2021
Юлія Леус

Шоумен Андрій Джеджула та дружина, яка пішла від нього, модель Юлія Леус, продовжують скандалити публічно, з'ясовуючи стосунки.

Після того, як Джеджула «накатав» п'ять сторінок скарг на дружину, звинувативши її у домашньому насильстві, а також заявивши, що Леус «ловить хайп» на ситуації, Юлія у свою чергу сказала, що недослухали все те, що сказав «цей 45-річний неадекват» — відео вона виклала в сторіз в Instagram .

І поскаржилася на те, що їй масово надсилають скріни заяв чоловіка. Причому роблять це і хейтери. «Це ж треба бути настільки нещасними, щоб створювати сторінки і писати про мене стільки всього… Стільки, скільки я сама про себе не знала. Дякую! Значить я йду у правильному напрямку», — заявила Леус.

Раніше вона скаржилася на те, що підхопила коронавірус і що заразу в дім міг принести Андрій, який, за словами Леус, не дбав про її здоров'я.

Фото Юлії Леус із соціальних мереж.

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