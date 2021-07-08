Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта в тому, що він заважає їй продати свою частку в їх спільному бізнесі

Анджеліна Джолі, яка програла своєму колишньому чоловікові Бреду Пітту справу про опіку над дітьми, подала в суд нові документи. На цей раз справа йде про спільний бізнес подружжя. Джолі та Пітт досі разом займаються виробництвом вина Chateau Miraval зі своїх французьких виноградників. Тепер актриса вирішила продати свою частку бізнесу. І вже знайшла покупця. Однак, як пише видання Us Weekly, 57-річний Пітт не дає на угоду свого дозволу, користуючись тим, що на майно подружжя, яке все ще не оформили розлучення до кінця, накладено тимчасову заборону, що блокує продаж спільних активів. 46-річна Джолі, яка хоче якомога швидше розірвати всі зв'язки з Бредом, звернулася до суду з проханням скасувати це обмеження.

Зірка фільму «Малефісента» заявила, що намагалася вирішити питання з Піттом, пропонуючи продати свою частку йому. Однак її спроби виявилися безуспішними, і тепер вона хоче продати її третій стороні. Але не може укласти угоду, яку не хоче упустити.

Бізнес кінозірок оцінюється приблизно в 68 мільйонів доларів.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Анджеліна Джолі заявила, що троє з шести її дітей хотіли давати свідчення в суді проти Бреда Пітта.

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