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«Неймовірний образ»: Дімопулос у коротких шортах і без білизни показала своє місце сили

11:41 8 липня 2021
Санта Дімопулос

Переможниця «Танців із зірками» Санта Дімопулос, яка відправилася з сім'єю на відпочинок до Франції, показала «своє місце сили» — курорт Сен-Жан-Кап-Ферра.

«Моє місце сили. Щоранку ми гуляємо (або біжимо) і заряджаємося енергією на весь день», — таким коментарем в Instagram вона супроводила фото на тлі бухти.

На Санті — короткі спортивні шорти та біла майка, спущена з плечей і надіта на голе тіло. Можливо, вона як раз зупинилася, здійснюючи пробіжку — співачка взута у кросівки.

Співачка відпочиває на курорті на південному сході Франції на виступаючому в море мисі Лазурного Берега в регіоні Прованс — Альпи — Лазурний берег.

Нагадаємо, що нещодавно телеведуча Маша Ефросініна взяла участь у зйомках, вперше зважившись роздягнутися до нижньої білизни. А співачка Світлана Лобода сфотографувалася в елегантному брючному костюмі, надівши піджак на голе тіло і «засвітивши» груди.

Фото Санти Дімопулос із соціальних мереж.

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