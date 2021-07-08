Арсен Мірзоян: «Дочка Чарлі Чапліна однією з перших почула пісню «Джеральдіна»

У важкі хвилини життя варто згадати слова легендарного Чарлі Чапліна з листа до дочки Джеральдіни: «Знай, що найбільший діамант — це сонце. На щастя, воно сяє для всіх». Сьогодні у проєкті «ФАКТІВ» «Світ після пандемії» — відомий український автор-виконавець Арсен Мірзоян, який написав за мотивами цього листа пісню «Джеральдіна», що набрала на ютубі вже понад 15 мільйонів переглядів.

«У житті в усіх нас з'явилися певні правила гри, до яких необхідно пристосовуватися»

— Арсене, ваша сторінка у фейсбуці рясніє гарними фото з відпочинку у Карпатах. Як ви провели час в Яремче?

— Відпочинок чергував з виступами. В Яремче я перебував з Тонею (дружина Арсена Мірзояна — співачка Тоня Матвієнко. — Авт.) й дітьми — синами Владом та Артемом, маленькою Ніною, старшою Уляною. Постійно придумували щось цікаве. Каталися на велосипедах, квадроциклах, був рафтинг… Крім того, у Карпатах дуже хороша екологічна їжа. Наприклад, неймовірно смачні козячий сир, місцеві овочі.

— Багато хто не наважується їхати на відпочинок, боячись заразитися коронавірусом. Там, де ви відпочивали, дотримувалися заходів безпеки?

— У готелі є й дезінфектори, й рукавички — все продумано. Серед відпочивальників багато іноземців — вони вже вакциновані. Приїжджають люди з Польщі, Австрії, Німеччини, Ізраїлю… У власника нашого готелю є свій пивний завод. Якість цього пива добре знають у Європі.

Відпочинок у Карпатах завжди дарує творчим особистостям натхнення (фото з альбому Арсена Мірзояна)

— Пандемія якось вплинула на ваші творчість і життя?

— На творчість — ні, а в житті в усіх нас з'явилися певні правила гри, до яких необхідно пристосовуватися. Зараз ми всі в одному човні.

— Багато ваших колег перехворіли на коронавірус. А ви?

— Не знаю, чи хворів, можливо, хвороба минула безсимптомно.

— Читала, що ще до пандемії ви пережили потрясіння, коли практично повністю перестали чути обома вухами. Зараз вже все гаразд?

— Так, слух вдалося повністю відновити. Але згадувати про цю історію не дуже хочеться.

— Тоді про приємне. Ваша дружина Тоня Матвієнко розповідала мені, що ви активно займаєтеся пробіжками. Прагнете якогось результату чи робите це заради гарного тонусу?

— Спорт приносить задоволення й допомагає підтримувати себе в хорошій фізичній формі. Серед моїх захоплень також волейбол.

Арсен Мірзоян та його дружина Тоня Матвієнко (фото з альбому Арсена Мірзояна)

«Усі ми маємо зрозуміти, що час минає й реагувати треба дуже швидко»

— Ще одне ваше хобі, як свідчить фейсбук, — кулінарія…

— Саме так. Правда, останнім часом я кулінарних постів не роблю — якось від цього відійшов. А готую дійсно з задоволенням.

— Які ж ваші улюблені страви?

— Я все готую! Але, головне, люблю робити це швидко.

— Круто! Значить, більше часу залишається на все інше, і зокрема на творчість. Ваша пісня «Джеральдіна», написана за мотивами листа Чарлі Чапліна до дочки Джеральдіни, стала хітом. А особисто Джеральдіна Чаплін — відома актриса, якій вже понад 70, — її чула?

— Одна з перших. Джеральдіна Чаплін чула варіант французькою мовою. До слова, вона бувала в Одесі. Я з нею ніколи особисто не бачився. Про те, що їй сподобалася моя пісня, розповів її менеджер.

Фрагмент листа Чарлі Чапліна до дочки Джеральдіни «Як далеко ти від мене! Там, в казковому Парижі, танцюєш на величній театральній сцені на Єлисейських полях. Я добре знаю це, і все ж мені здається, що у нічній тиші я чую твої кроки, бачу твої очі, які блищать, немов зірки на зимовому небі. Сьогодні твоя черга. Танцюй! Я танцював у широких рваних штанях, а ти танцюєш у шовковому вбранні принцеси. Ці танці та грім оплесків часом будуть підносити тебе на небеса. Лети! Лети туди! Але спускайся й на землю! Ти маєш бачити життя людей, життя тих вуличних танцівників, які танцюють, тремтячи від холоду та голоду. Я був таким, як вони, Джеральдіно. Після твого імені — Джеральдіна — йде моє прізвище — Чаплін. З цим прізвищем понад сорок років я смішив людей на землі. Але плакав я більше, ніж вони сміялися. Джеральдіно, у світі, в якому ти живеш, існують не самі тільки танці та музика! Опівночі, коли ти виходиш з величезного залу, ти можеш забути багатих шанувальників, але не забувай запитати у водія таксі, який повезе тебе додому, про його дружину. І якщо вона вагітна, якщо у них немає грошей на пелюшки для майбутньої дитини, поклади гроші йому в кишеню… Час від часу їдь у метро або на автобусі, ходи пішки та оглядай місто. Придивляйся до людей! І хоча б раз на день говори собі: «Я така ж, як вони». Я хочу, щоб ти ніколи не знала бідності. З цим листом посилаю тобі чекову книжку, щоб ти могла витрачати, скільки забажаєш. Але коли витратиш два франки, не забудь нагадати собі, що третя монета — не твоя. Вона має належати незнайомій людині, яка її потребує. А таку ти легко зможеш знайти. Варто лише захотіти побачити цих незнайомих бідняків, і ти зустрінеш їх усюди… Не продавай свого серця за золото та коштовності. Знай, що найбільший діамант — це сонце. На щастя, воно сяє для всіх… Пам'ятай, у твоїх жилах тече моя кров. Навіть тоді, коли кров у моїх жилах охолоне, я хочу, щоб ти не забула свого батька Чарлі. Я не був ангелом, але завжди прагнув бути людиною. Постарайся й ти".

— Пісня неймовірно красива…

— Дякую. Я нічого не вигадував — заримував основні тези листа Чарлі Чапліна. Прочитав його та надихнувся, тому що у мене теж є дочка.

— Чарлі Чаплін, який пізнав бідність, писав Джеральдіні, щоб вона в жодному разі не продавала своє серце за золото та коштовності, що навіть на піку слави, коли оплески будуть її підносити до небес, необхідно опускатися на землю. «Ти маєш бачити життя людей, життя тих вуличних танцівників, які танцюють, тремтячи від холоду та голоду. Я був таким, як вони, Джеральдіно», — писав він. І це зворушує до глибини душі. А які моменти особливо вразили вас в цьому листі великого артиста?

— Чарлі Чаплін каже дочці, щоб вона ділилася з нужденними. Це слід відчувати. Є люди, які потребують, але не просять про допомогу, в них своя гордість. Взагалі Чарлі Чаплін — дуже цікава особистість.

— Як вважаєте, у чому секрет успіху цієї пісні?

— Не знаю. Я, коли пишу, не замислююся про це. Зараз готую новий альбом, але чіткої стратегії поки немає. До нього увійдуть пісні «Подружка», «Намалюю зиму», «Інженер»…

— Як взагалі зараз виживають музиканти?

— Працюємо…

— Ви оптиміст за вдачею?

— Так.

— Світ зміниться на краще?

— Зростає нове покоління, тому має змінитися. А поки, як бачимо, світ божеволіє.

— Як вважаєте, чому має навчити людей пандемія?

— Всі ми повинні зрозуміти, що час минає та реагувати потрібно дуже швидко. Пандемія багатьох людей розслабила, але є чимало й тих, хто створив у цей час бізнес, хто прагне йти вперед. Людина завжди має пам'ятати про головні цінності життя. Про це моя пісня «Ідіоти», на створення якої мене надихнув роман Достоєвського. Людина починає розуміти ціну кожної миті, коли опиняється на межі життя й смерті. У такі миті вона дає собі обіцянку, що проживе життя, не витративши даремно жодної хвилини. Але, коли небезпека відступає, часто цього не виконує.

«Якщо ви вирішили створювати нішевий продукт, не потрібно скаржитися, що його не купують на полицях широкого вжитку»

— Чим ви надихаєтеся зараз?

— Різними яскравими історіями. Джерело натхнення — книги. Наприклад, у мене є пісня «Офелія». Це метафоричний образ. Існує думка, що, коли Шекспір писав «Гамлета», він забув про Офелію вже у четвертому розділі. Знову згадав лише в сьомому. Так буває і з чоловіком, який живе з жінкою та не помічає, коли перестав її любити. Він втрачає в собі любов до неї, а вона, як і раніше, його кохає.

— До речі, останнім часом в шоу-бізнесі так багато розлучень. Як вважаєте, винна пандемія?

— Не думаю, що вона вплинула. Але, можливо, стала каталізатором — і люди розставили крапки над «і».

— Одна з дуже популярних ваших пісень «Не Магеллан»… Напевно вона теж має якусь таємничу історію створення?

— Особливої історії немає, просто вона про тих людей, які вирішують жити з нуля, першопроходців. Таких небагато. У кожній моїй пісні закладена якась філософія.

— Яке наразі ваше життєве кредо?

— Важливо бути собою. І в житті, і у творчості. Знаєте, часто у креативних людей настає творча криза. І головна причина — в тому, що людина не там, де їй слід бути. Якщо ви вирішили створювати нішевий продукт, не потрібно скаржитися, що його не купують на полицях широкого вжитку. Є люди, які ходять у спеціальні магазини за чимось особливим. Це стосується й творчості.

— Арсене, що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Дуже важливо у наш час аналізувати все, що відбувається навколо, щоб робити для себе правильні висновки. І, звичайно ж, бажаю всім міцного здоров'я!

Раніше співрозмовником «ФАКТІВ» у рубриці «Світ після пандемії» був популярний український співак Микита Алексєєв (ALEKSEEV), пісні у виконанні якого на ютубі мають багатомільйонні перегляди.

Фото в заголовку з альбому Арсена Мірзояна

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