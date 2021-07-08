«Після дуету з Олегом Винником я сказала, що більше не вийду на паркет як учасниця «Танців з зірками», — Олена Шоптенко

Телеканал «1+1» працює над новим, п'ятим, сезоном популярного танцювального шоу «Танці з зірками». Традиційно проєкт повернеться на телеекрани на початку осені. Творці шоу обіцяють, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зірковими перевтіленнями. У п'ятому сезоні головним хореографом проєкту стане Олена Шоптенко. Саме вона в парі з Володимиром Зеленським перемогла в перших «Танців з зірками», які відбулися ще у 2006 році. А відома хореограф і режисерка-постановниця Олена Коляденко виступить в ролі креативного продюсера розважального шоу. — Останні два сезони я виходила на паркет як танцівниця разом з Олегом Винником та Олексієм Яровенком, — розповіла Олена. — Але рада повернутися до роботи над проєктом як головний хореограф, щоб реалізувати разом з командою нові креативні ідеї. Можу сказати, що в цьому сезоні ми готуємо багато цікавих сюрпризів для глядачів.

«Симптоми зникли тільки три місяці тому, а захворіла я восени минулого року»

— Альоно, рік тому, ставши в пару з Олегом Винником, ви зізнавалися, що вам більше подобається бути танцівницею…

— Я ж жінка, тому маю право змінюватися. Це абсолютно нормально, коли в різні етапи життя тобі подобаються кардинально протилежні речі. І правда, зараз відчуваю себе комфортніше на тій посаді, яку мені запропонувала креативна продюсерка «Танців з зірками» Олена Коляденко.

— Ви вже вдруге обіймаєте посаду головного хореографа проєкту.

— Зізнаюся, я взагалі цього року не планувала свою участь в проєкті. Не раз говорила, що дуже багато часу віддала цьому шоу і, чесно кажучи, просто не розуміла, що ще можу йому дати. Але в новому сезоні прийшла команда Олени Коляденко, з якою я працювала ще після перших «Танців з зірками». Тоді ми разом з Владом Ямою та балетом Коляденко Freedom гастролювали по Україні з програмою «Дихай». У мене залишилося приголомшливе враження від тієї роботи. І ось минуло понад десяти років, і ми знову разом з Оленою. Коли я дізналася, що вона стане креативним продюсером сезону, задумалася про те, що хотіла б з нею ще раз попрацювати. Олена мене запросила, і я із задоволенням погодилася. До того ж я увійшла в команду не тільки як хореограф, а й як режисер, а це для мене певний виклик. Принаймні, не сумніваюся, що отримаю величезне задоволення від цього сезону.

— Значить, ваша участь як танцівниці навіть не розглядалася?

— Ні. Після дуету з Олегом Винником я сказала, що більше не вийду на паркет як учасниця проєкту.

У четвертому сезоні «Танців з зірками» Олена танцювала з Олегом Винником

— Тоді ви припинили участь у проєкті через коронавірус.

— Так, захворіли Олег і я. І після тритижневої відсутності в шоу зрозуміли, що було б нечесно повернутися на паркет, адже весь цей час інші пари працювали по повній програмі.

— Ви важко перенесли хворобу?

— Це дійсно було непросто, але, слава богу, обійшлося без лікарні. Довго трималася висока температура, а потім пішло ускладнення на бронхи. Я тривалий час викашлювала хворобу. По суті, симптоми зникли тільки три місяці тому. Це при тому, що я захворіла на початку осені минулого року.

«Новий сезон стане символічним для багатьох з нас»

— Чи встигли відновитися перед початком нового сезону?

— Чесно, дуже хочеться кудись поїхати, відпочити та набратися сил. Але зараз ситуація з коронавірусом залишається все ще незрозумілою і в довгу подорож ми не збираємося. Може, відпочинемо десь тиждень з сином. Я розумію, що сезон «Танців» буде досить серйозним і енерговитратним. Поки ми тільки готуємося до проєкту, закінчили кастинг танцюристів. Скажу тільки, що в сезоні з'являться класні, нові обличчя.

— А старі, всім відомі?

— Знаєте, ми не можемо впливати на це повною мірою. Справа не тільки в нас, а й в зірках, які братимуть участь у проєкті. Сподіваюся, що ми побачимо і знайомі обличчя. Активна підготовка до сезону розпочнеться у серпні. Зазвичай у цей час пари вже починають повноцінні тренування.

— Гадаєте, черговий сезон «Танців» зможе здивувати глядачів?

— Коли в проєкт заходить нова команда, однозначно з'являються цікаві рішення. Це як вливання свіжої крові. Вважаю, що прийдешній сезон виявиться найнесподіванішим для глядачів.

— Схоже, з колишнього залишиться тільки паркет.

— Ну чому ж? Ми будемо працювати в колишньому павільйоні. Та і я, власне, залишаюся.

— А Влад Яма?

— Я не володію інформацією про склад суддівської команди. Але стосовно Влада, як то кажуть, дай бог. Тому що він вже давно став символом цього проєкту, причому досить потужним. У будь-якому випадку важливо поважати традиції, які роками складалися на «Танцях». Бальна культура, блиск та атмосфера. Все це ми спробуємо відродити, на жаль, вже без нашого легендарного Григорія Чапкіса. Взагалі, новий сезон стане символічним для багатьох з нас. Адже з суддів, які брали участь в перших сезонах, залишилася тільки Олена Коляденко. Пішли з життя великі майстри бальної хореографії Вадим Єлізаров, Олексій Литвинов, Григорій Чапкіс. Час бере своє. Тому важливо присвятити сезон людям, які були носіями бальної культури, її стрижнями. Хочеться їм подякувати та зберегти їх у нашій пам'яті.

«На паркеті відчуваю себе безпечніше, ніж де-небудь»



— Минулий рік сильно вплинув на ваші життєві плани?

— Я завжди була впевнена, що будь-яка творча людина повинна бути ще і блогером, тому розвивала соціальну мережу. До того ж не кидала викладання в столичному університеті культури. Стосовно заробітку, не проблема, де його знайти. Головне, займатися тим, що любиш.

— Ви створені для танцю, і багато хто з глядачів турбуватимуться, що не побачать вас на паркеті.

— Можу лише сказати, що я таки знайду привід, щоб вийти на паркет. Це те місце, де я завжди відчуваю себе як вдома. Мені дійсно на паркеті безпечніше, ніж де-небудь. Звичайно, я це прекрасно розумію, скучаю за виступами, тому, як тільки з'явиться можливість, вийду на паркет як танцівниця, що вже не змагається.

— Втомилися щось комусь доводити, вислуховувати коментарі?

— З цього погляду я ніколи не розглядала проєкт. Мене це просто не хвилювало. Завжди виходила і танцювала у задоволення. Це було незмінно. Але зараз мені хочеться з'являтися лише в показових номерах. Коли працюєш в парі із зіркою, то віддаєш повністю всю себе цій людині. Партнер — ось головне. А мені б хотілося виходити заради самої себе.

— Який у вас режим фізичних навантажень?

— Професійні тренування у мене не кожен день. Періодично займаюся пілатесом. Та й з маленькою дитиною особливо не посидиш. Отже, я весь час у русі. Намагаюся тримати свої м'язи в тонусі. Останнім часом у мене з'явилося нове захоплення — хіп-хоп. Виявилося, що за всю свою кар'єру я перетанцювала та засвоїла всі види танцю, крім цього. Почала займатися хіп-хопом з викладачем, виявилося, це дуже цікаво. Вважаю, потрібно неодмінно йти туди, де складно. Я займаюся, ламаю своє тіло, щоб воно розвивалося.

— Син уже проявляє любов до танців?

— Олексію три роки. Іноді він підходить, каже: «Мамо, подивися, я танцюю», — і починає кружляти навколо своєї осі. Йому подобається обертатися. Чи хочу я, щоб він став танцюристом? Напевно, швидше хочу, щоб реалізувалася його мрія і він займався улюбленою справою. І не важливо, що це буде. Але, звичайно, мрію, щоб танці все ж були в його житті. Це просто красиво — не тільки для жінки, але і для чоловіка. Танці — класна координація, яка стане в пригоді у житті будь-якої людини. До того ж танець молодить. Він дає енергію, яку можна опанувати та направляти.

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Фото «1+1»

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