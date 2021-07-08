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Шоу-бізнес

«Ноги є!»: Нікітюк собі не зраджує навіть в образі Мавки

15:14 8 липня 2021
Леся Нікітюк

На свято Івана Купала, яке традиційно відзначається у ніч на 7 липня, телеведуча Леся Никитюк у вишитій сорочці і з вінком на голові продемонструвала стрункі ноги.

У Instagram вона виклала кілька фотографій, в тому числі і з подругами, прокоментувавши їх так: «Чарівний вечір з друзями».

На фото телеведуча стоїть у воді, підтримуючи поділ білої сорочки

Для святкування Івана Купала традиційні стрибки через багаття. Не відомо, чи наближалася до вогню Леся Іванівна, яку багато фоловерів порівнювали з русалкою. Або ж з лісової дівою.

Раніше телеведуча порадувала шанувальників фото у корсеті, замовивши «професійного фотографа дівчат біля ларьків».

Фото Лесі Никитюк із соціальних мереж.

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