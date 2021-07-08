Олю, не бентеж Меладзе! Довгонога Полякова у бікіні виставила свої принади у водоспаді

Українська співачка Оля Полякова, яка днями «завдала удару у відповідь» назвавшому її нехорошим словом Валерію Меладзе, вирішила відволіктися від сумних думок і згадати у своєму Instagram, як вона насолоджувалася відпочинком в Туреччині.

«Це був незабутня відпустка в „італійському“ готелі, який потопає в ідеально доглянутому ботанічному саді, але у Туреччині! Шикарне місце для таких знімків», — написала артистка у коментарі до фото.

При цьому вона опублікувала серію фотографій, позуючи в бікіні у фонтані, виконаному у вигляді водоспаду.

При цьому на перший план зірка виставила свої ноги неймовірної довжини, а також показала спокусливу фігуру.

Звичайно, не обійшлося без фотошопу, на що їй справедливо вказали фоловери, але в цілому, дивлячись на знімки, можна собі уявити, як дзюрчить вода, та поринути у прохолоду серед пекельної спеки.

Тож не дивно, що першою на пост відгукнулася Слава Камінська. «Досить мені нерви тріпати», — написала Слава, яка сидить у задушливому місті.

Інші читачі аккаунта були більш доброзичливими.

«Це не ноги, це восьме чудо світу», «Які гарні ноги. Просто Барбі», — написали вони.

А ще частина шанувальників вирішила, що такими фото Оля вирішила «помститися» Валерію Меладзе, який в одному з недавніх інтерв'ю назвав її «фріком».

Фото зі сторінки Олі Полякової у соцмережах.

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