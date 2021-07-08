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Хотіла подивитися їй в очі: колишня дружина Валерія Меладзе розповіла, чому намагалася зустрітися з Джанабаєвою

16:37 8 липня 2021
Меладзе з колишньою дружиною Іриною

Після одкровень Валерія Меладзе та його нинішньої дружини Альбіни Джанабаєвої про тривалий роман, непросте розлучення, дітей, перша дружина Меладзе Ірина сказала, що її образи залишилися у минулому. Вона пробачила суперниці.

За словами Ірини, раніше вона пропонувала Джанабаєвій зустрітися, щоб зрозуміти, яка людина перед нею, пише «Стархіт».

Якщо Альбіна та Валерій запевняють, що їхній роман почався, коли у першому шлюбі вже було не все гладко то Ірина вважає, що Меладзе зустрічався з Альбіною, коли вони Валерієм не знаходились на межі розлучення.

«Мої питання до неї торкалися совісті», — уточнила перша дружина співака.

За словами Ірини, з Валерієм вони змогли зберегти дружні стосунки, при цьому їхнє спілкування обмежено темами про дітей.

Ірина зізналася, що не привітала колишнього чоловіка та Джанабаєву з народженням доньки. Вона вважає, що «це не входить в коридор їхніх стосунків».

При цьому колишнє подружжя вітають один одного з днем народження, святами, іноді телефонують.

Нагадаємо, що у шлюбі з Іриною Малухіною у Меладзе народилися три доньки. Офіційно вони розірвали шлюб у січні 2014 року. Через кілька місяців співак одружився на Джанабаєвій, у якої від нього вже був 10-річний син Костянтин. Зараз у пари вже троє дітей — ще 7-річний Лука та маленька Агата.

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