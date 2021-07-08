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Шоу-бізнес

Прикрила груди руками: «Холостячка» Мішина знялася топлес у гарному відео

17:38 8 липня 2021
Мішина і Еллерт

Криза у відносинах Ксенії Мішиної та її обранця Олександра Еллерта, про яку підозрювали шанувальники, минула — пара знову разом і щаслива. У своєму Instagram актриса опублікувала яскраве відео разом зі своїм коханим. Обидва радісні й щасливі.


Спочатку дівчина позувала на тлі води у купальнику та білій сорочці, а потім роздяглася, прикривши лише груди руками.

На кадрах видно, як Еллерт обіймає Мішину і вони пристрасно цілуються. Варто зазначити, що пара виглядає дуже щасливою.

У пості під відео Ксенія вказала, що подолати складнощі у відносинах їм допомогло почуття гумору.

«Відносини з Сашком показали мені ще один явний плюс почуття гумору. Це як психотерапевтична сесія під час складних періодів, коли потрібно вийти з емоційного стану, щоб не вбити один одного. Гарний жарт працює як запобіжник, бам і ти вже посміхаєшся, а не плануєш вбити партнера», — зазначила вона.

Шанувальники гаряче підтримали свою улюбленицю.



Нагадаємо, Ксенія Мішина вибрала Олександра Еллерта у фіналі реаліті-шоу «Холостячка». Після проєкту пара з'їхалася, з ними живе син Ксенії Платон. Мішина носить на безіменному пальці правої руки дорогоцінний камінь, який зроблений з її крові та крові її обранця.

Фото Instagram / misha.k.ua

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