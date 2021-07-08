Чарівна русалонька: Лілія Ребрик з травмованою ногою показала струнку фігуру у купальнику
Після травми ноги в актриси та телеведучої Лілі Ребрик залишилися два найдоступніших способу пересування — на руках у чоловіка або ж у воді. Сім'я актриси проживає у заміському будинку, де влітку у дворі влаштовують басейн.
Через те, що дні зараз стоять спекотні, то Лілія із задоволенням хлюпається у штучній водоймі, розповідаючи про це в Instagram.
Тим більше, що вихідні в актриси вийшли затишними й сімейними — приїхали батьки і сестра. Після того, як всі засмагали й спілкувалися, вирішили розважитися у басейні.
Наступного дня гості поїхали, і телезірка залишилася одна в басейні, що дало їй можливість покрасуватися перед шанувальниками у всій красі, показавши рельєфне тіло в бікіні.
«Бувають понеділки як неділя», — написала Лілія Ребрик і отримала у відповідь численні захоплені коментарі від фанатів.
«Яка ви красуня», «Неперевершена», «Русалочка», «Сексі-красуня», — пишуть вони.
Ймовірно, саме на такий ефект зірка і розраховувала.
Попри травму, Ребрик продовжує радувати шанувальників новими рецептами. Нещодавно вона розповіла, як приготувати смачний і корисний напій, який прискорює метаболізм і допомагає схуднути.
фото instagram.com/liliia.rebrik/118
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