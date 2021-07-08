Чарівна русалонька: Лілія Ребрик з травмованою ногою показала струнку фігуру у купальнику

Після травми ноги в актриси та телеведучої Лілі Ребрик залишилися два найдоступніших способу пересування — на руках у чоловіка або ж у воді. Сім'я актриси проживає у заміському будинку, де влітку у дворі влаштовують басейн.



Через те, що дні зараз стоять спекотні, то Лілія із задоволенням хлюпається у штучній водоймі, розповідаючи про це в Instagram.



Тим більше, що вихідні в актриси вийшли затишними й сімейними — приїхали батьки і сестра. Після того, як всі засмагали й спілкувалися, вирішили розважитися у басейні.



Наступного дня гості поїхали, і телезірка залишилася одна в басейні, що дало їй можливість покрасуватися перед шанувальниками у всій красі, показавши рельєфне тіло в бікіні.

«Бувають понеділки як неділя», — написала Лілія Ребрик і отримала у відповідь численні захоплені коментарі від фанатів.

«Яка ви красуня», «Неперевершена», «Русалочка», «Сексі-красуня», — пишуть вони.

Ймовірно, саме на такий ефект зірка і розраховувала.

Попри травму, Ребрик продовжує радувати шанувальників новими рецептами. Нещодавно вона розповіла, як приготувати смачний і корисний напій, який прискорює метаболізм і допомагає схуднути.

фото instagram.com/liliia.rebrik/

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