Новий скандал через Меладзе: солісти ВСУ покинули телепроєкт — співак не знає відповідь на питання «Чий Крим»

Як і передбачала українська співачка Оля Полякова, Валерій Меладзе, який приїхав виступати в Україну, за 7 років так і не зміг знайти відповіді на питання: «Чий Крим?».

Поява російського співака на проєкті «Співають всі!» шокувала багатьох українських виконавців. А двоє солістів академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ Олексій та Анастасія Шпортько через його участь покинули шоу. Про це заслужений артист України Олексій Шпортько написав у Facebook.

Подружжя вирішило покинути проєкт через те, що Меладзе не знає відповіді на питання: «Чий Крим» і є шанувальником «кривавого російського рубля».

«Ви можете сказати, що ми залишилися без піару і без ефірів на рейтинговому каналі. Так, але ми залишилися з чистою совістю, а це набагато дорожче всяких там ефірів», — уточнив військовий.

Нагадаємо, попри те, що громадські організації України закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу Валерія Меладзе, він все-таки приїхав в Україну і вже з'явився на зйомках нового українського вокального проєкту «Співають всі!».

фото https://www.facebook.com/alexey.shportko/

707

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter