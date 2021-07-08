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«Квіточка Таюне» вирушила за кордон без чоловіка: Олег Винник вирішив стати мореплавцем

22:30 8 липня 2021
Таюне

У зв'язку з новим настанням спеки багато українців кинулися на південь — назустріч ласкавому морю, веселим розвагам та свіжих враженням. Не стала винятком і бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко. Її фото на відпочинку опублікував один з фанатських акаунтів.

На знімку Таюне розташувалася на тлі сакури, у футболці з японським прапором та ієрогліфами - очевидно, фото зроблено в Японії, і до того ж недавно.

Можливо, Таїсії давно хотілося побувати у далекій країні, і коли більшість земляків вирушили на південь або у відкриті для українців закордонні країни, "таємна дружина" повелителя вовчиць" вирішила познайомитися ближче з Країною сонця, що сходить.

На жаль, в Японію вона вирушила одна - адже зазвичай подружжя публікують спільні фото.

Шанувальники зробили дівчині багато компліментів, при цьому в них виникло запитання, де ж її чоловік.

Втім, приводу для занепокоєння у них поки що, ймовірно, немає - кілька днів у тому ж акаунті з'явилося фото співака на яхті. Він стояв на палубі з корабельним канатом на плечі і в розірваних на коліні штанях.

Втім, це всього лише припущення, адже забобонний Олег викладає знімки лише після повернення з поїздки, а Таїсія і зовсім відноситься до свого Instagram дуже «прохолодно».

Залишається сподіватися, що подробиці поїздки у східну країну вони розкажуть після повернення.

Нагадаємо, популярність Таюне зростає з кожним днем. Бек-вокалістка Винника користується не меншою любов'ю, ніж її зоряний чоловік.

Фото з соцмереж

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