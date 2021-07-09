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Шоу-бізнес

Повністю гола, але в кросівках: Демі Роуз показала, як треба займатися спортом

2:18 9 липня 2021
Демі Роуз

Британська «Пампушека», модель Демі Роуз веде здоровий спосіб життя, про що розповідає в своєму акаунті в Instagram.

Більш того, якщо раніше Демі демонструвала «голі» фото тільки за гроші, то тепер вирішила зробити доступ до них безкоштовним — про це вона написала в підписі до знімків.

Під час фотосесії Демі віджималася від підлоги, піднімаючи попу і ноги — які, треба зауважити, були в кросівках — як цього вимагають правила безпеки при заняттях на твердій поверхні.

Крім того, знімки були зроблені з такого ракурсу, щоб у строгих моралістів не було бажання звинуватити дівчину в аморальності.

Таким чином, британка ще раз закликала своїх прихильників зайнятися спортом і вести здоровий спосіб життя — чим не приклад для українських зірок?

Нагадаємо, що Демі постійно виступає за популяризацію краси жіночого тіла і захист навколишнього середовища.

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