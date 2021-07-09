Забув би відразу про Хюррем: зіграла Махідевран-султан актриса зухвало оголила принади

Навіть у 40 років можна мати ідеальне струнке тіло і чудову зовнішність — це показує на своєму прикладі Нур Феттахоглу, яка зіграла Махідевран-султан, головну суперницю загальної улюблениці Хюррем. У своєму акаунті в Instagram вона розміщує фото, які захоплюють не тільки чоловіків, а й багатьох представників жіночої статі, щоі дивилися серіал.

Так, нещодавно в Сторіс Нур Феттахоглу поділилася свіжими пікантними кадрами, вміло оголивши стрункі ніжки і блиснув ідеальною фігурою. Знаменитість позувала в сексі-бікіні і парео, злегка піднімаючи легку тканину так, щоб продемонструвати витончені принади.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого.

«Якби султан побачив таку Махідевран, то відразу забув би про Хюррем», «Таку Махідевран султан би не кинув», «Вау! Які бувають султанші», «Ось вам і Хасекі Махідевран султан», «Так треба було по гарему розгулювати, тоді б і Хюррем падишаха не було зведене», «Така стройняшка!», «Бомбічний фігура», «Але ж їй уже за 40!», «Шок», «Хюррем була б відразу забута», — жартують в коментарях фоловери.

Дійсно, в свої 40 років актриса з турецького серіалу «Чудовий вік» виглядає неймовірно привабливо. Родзинкою Нур Феттахоглу стала її стрункість — комусь може здатися, що партнерка Халіта Ергенча болісно худа, однак актриса не докладає ніяких зусиль, щоб так виглядати. Вона не харчується однією росою і не морить себе голодом. Весь секрет в активному способі життя, правильному харчуванні, і звичайно ж, генетиці.

Незважаючи на те, що актриса знялася в багатьох серіалах, шанувальники досі пам'ятають її за роллю Махідевран султан.

Нагадаємо, що на відміну від своєї героїні в серіалі «Чудовий вік» Махідевран султан, сама Нур змогла знайти своє особисте щастя. До чоловіка Левент вона повернулася після розставання. Якийсь час подружжя жило окремо. Однак через півроку розлуки, Нур помирилася з коханим і незабаром подарувала йому доньку.

692

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter