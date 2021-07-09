«Щиро дякую»: Меладзе виступив на фестивалі в Києві і заговорив українською

Попри заперечення Української Гельсінської спілки з прав людини проти виступу російського співака Валерія Меладзе на фестивалі Atlas Weekend, артист взяв участь у заході, повідомляє Telegram-канал «Культурна Прачечна».

Меладзе виконав кращі пісні зі свого репертуару: «Іноземець», «100 кроків назад», «Красиво», «Сера», «Самба білого метелика» та інші.

В кінці виступу музикант подякував публіці за теплий прийом і вельми несподівано перейшов на українську мову.

«Щиро дякую! Спасибо огромное! Дякую від щирого серця. Це просто якась фантастика, стільки прекрасних, гарних глядачів. Бажаємо міцного здоров'я вам і вашим близьким. Бажаємо успіху, миру, любові і всього самого-самого хорошого і доброго, друзі. Світлого майбутнього. Щоб ми з вами ще не раз зустрілися. Спасибі», — цитує «Обозреватель» слова співака.

Нагадаємо, Меладзе приїхав в Україну 7 липня. У Києві він взяв участь в новому українському вокальному проєкті «Співають всі!». Після цього шоу покинули двоє солістів академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ Олексій та Анастасія Шпортько. Подружжя пояснили це тим, що Меладзе не знає відповіді на питання: «Чий Крим» і є шанувальником «кривавого російського рубля».

фото https://t.me/Kulturnaya_Prachechnaya/

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