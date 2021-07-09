Зірка «Жіночого Кварталу» у рожевому бікіні «розігнала хмари» п'ятою точкою

Літо — час відпусток. Багато артистів відклали концерти й вирушили до моря. Так, актриса «Жіночого Кварталу» Катерина Нікітіна відпочиває в Грузії і розповідає про це в своєму Instagram.

Водночас дівчина зіткнулася з деякими труднощами: катастрофічно не вистачає часу на те, щоб ділитися всіма подробицями перебування у цій незвичайній країні.

«Поки я ніяк не виділю час написати пост про Грузію, будете просто дивитися фотки звідти», — написала вона у своєму недавньому дописі.

У ньому Катя розмістила фото, на якому стоїть на березі моря у рожевому бікіні, яке ідеально підкреслює її апетитні форми, і «керує хмарами» над головою.

«Тримаю хмару на ручці», — додала вона жартівливий підпис.

Але судячи зі спокусливих рухів Катерини, вона більше намагається «розганяти хмари» своєю п'ятою точкою.

З урахуванням же того, що любителька спорту Нікітіна має бездоганну фігуру, шанувальники буквально засипали її компліментами.

«Якщо є щось прекрасніше пива, то це ти», «Вах, яка красуня», «Прекрасний купальничок для спокушання друга», — пишуть вони.

Раніше пікантні знімки з відпочинку показала інша актриса «Жіночого Кварталу» Ірина Сопонару.

фото https://www.instagram.com/nikitkinna/

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