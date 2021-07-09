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Шоу-бізнес

Влад Яма вже став символом «Танців з зірками»: Олена Шоптенко про суддів нового сезону проєкту

10:13 9 липня 2021
Олена Шоптенко

Стартувала підготовка до п'ятого оновленого сезону популярного шоу «Танці з зірками» («1 + 1»). Вперше креативним продюсером проєкту стала відомий хореограф і режисер Олена Коляденко. У свою команду вона запросила й Олену Шоптенко, яка буде відповідати за хореографічну частину. Нагадаємо, минулого сезону Олена танцювала в парі з Олегом Винником, але через хворобу їм довелося покинути проєкт передчасно. Обидва важко перенесли ковід. Прощаючись з паркетом, Олена сказала, що ніколи вже не повернеться у шоу в якості учасниці. Тепер, крім хореографії, вона вперше буде відповідати й за режисуру.

Відомо, що вже закінчився кастинг танцюристів, але зіркові пари ще не оголошені. Як і суддівський склад. В інтерв'ю «ФАКТАМ» Олена сказала, що присутність Влада Ями вже стала доброю традицією.

— Я не володію інформацією про склад суддівської команди, — розповіла Шоптенко. — Але що стосується Влада, то, як то кажуть, дай Бог. Тому що він вже давно став символом цього проєкту, причому досить потужним. У будь-якому випадку важливо поважати традиції, які роками складалися на «Танцях».

Повне інтерв'ю з відомою танцівницею Оленою Шоптенко про її пару з Олегом Винником, перенесену хворобу та нове захоплення читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: «Після дуету з Олегом Винником я сказала, що більше не вийду на паркет як учасниця «Танців з зірками».

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